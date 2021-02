Discovery gibt Ausübung von Optionsscheinen bekannt, was zu einem erhöhten Kassenbestand von 98 Mio. CAD führt

Taj Singh, President und CEO, kommentiert: „Die Ausübung und der Ablauf dieser Optionsscheine sind ein bedeutendes positives Ereignis, da sie unsere Cash-Position stärken und den Verkaufsdruck beseitigen, der normalerweise mit dem Ablauf der Optionsscheine verbunden ist. In den letzten sechs Wochen wurden 18 Millionen Optionsscheine ausgeübt. Mit einem Barguthaben von fast 100 Mio. Dollar ist Discovery in einer soliden Position, das Projekt Cordero, eines der größten nicht entwickelten Silberprojekte der Welt, in einer Zeit, rasch voranzutreiben, in der die Silbernachfrage sehr stark ist und beträchtliche Entwicklungs-Assets knapp sind.”

Über Discovery

Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Unsere bisherigen Bohrergebnisse zeigen, dass Cordero alle Merkmale eines Tier-1-Projekts entwickelt - Gehalt, Umfang, beträchtliche organische Wachstumschancen und eine gute Lage in einem der wichtigsten Bergbaugürtel Mexikos. Das Projekt wird durch eine branchenführende Bilanz unterstützt, in der über 90 Millionen CAD an Barmittel für aggressive Exploration, Ressourcenerweiterung und zukünftige Erschließung bereitgestellt werden. Discovery wurde mit dem TSX Venture 50 Award 2020 und dem OTCQX Best 50 Award 2021 ausgezeichnet.

