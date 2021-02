Nach Berichten des Tagesspiegels soll beim Berliner Senat ein Schreiben aller 12 Berliner Amtsärzte eingegangen sein, die scharfe Kritik am gegenwärtigen Kurs der Regierung äußern. Vor allem die Orientierung der Corona-Maßnahmen an den Infektionszahlen sei falsch. Es sei „nicht zielführend, Eindämmungsmaßnahmen an Inzidenzen von 20/35/50“ zu koppeln. „Diese Inzidenzen bilden nicht das wirkliche Infektionsgeschehen ab“, weil

Der Beitrag Alle Berliner Amtsärzte fordern Ende der inzidenzbasierten Lockdownpolitik erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.