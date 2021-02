Berlin (ots) - In der Anhörung im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des

Deutschen Bundestages hat sich der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) erneut für

Ergänzungen im geplanten Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz

ausgesprochen. "Faire Bedingungen sind auf allen Stufen des Handels

unverzichtbar", so DRV-Geschäftsführerin Birgit Buth. Sie forderte die Aufhebung

der willkürlich festgelegten Umsatzgrenzen, da nur so fehlende Gleichgewichte

der Marktpartner auf jeder Handelsstufe berücksichtigt werden.



Um Ungleichgewichten der Marktbeteiligten bei Vertragsverhandlungen keinen Raum

zu geben, müssen alle grauen Verbote in absolute schwarze Verbote überführt

werden. Zudem muss die Beweislast umgekehrt werden: "Muss der Käufer gegenüber

der Durchsetzungsbehörde beweisen, dass er sich redlich verhalten hat, dient das

auch dem Schutz des Verkäufers", so Buth weiter.







gesetzlichen Regelungen zu prüfen und falls notwendig zu schärfen.



Über den DRV



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen

der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der

Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen in

der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen

Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,9 Mrd. Euro.

Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der

Genossenschaften.



Pressekontakt:



Wiebke Schwarze

Pressesprecherin

Tel.: +49 30 856214-430

E-Mail: mailto:schwarze@drv.raiffeisen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/4845206

OTS: Deutscher Raiffeisenverband





