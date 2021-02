Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Laut Wohntraumstudie von Interhyp ist das Einfamilienhaus der DeutschenWohntraum Nummer 1: 63 Prozent würden sich für diesen Wohntyp entscheiden- Das spiegelt sich auch in den Finanzierungszahlen von Interhyp wider: Rund 60Prozent der bei einer Erstfinanzierung bei Interhyp finanzierten Immobiliensind Häuser, 40 Prozent sind Wohnungen- Der Anteil der Häuser an allen finanzierten Immobilien ist allerdings seitJahren rückläufig (von 70 Prozent 2010 auf 60 Prozent 2020), während derAnteil der finanzierten Eigentumswohnungen steigt (von 30 Prozent 2010 auf 40Prozent 2020)Die von Hamburg ausgehende und auf ganz Deutschland ausgeweitete Diskussion umden Bau von Einfamilienhäusern sollte auch im Kontext der Wünsche vielerBauherren und Käufer betrachtet werden, so Interhyp, Deutschlands größterVermittler privater Baufinanzierungen. Laut der bevölkerungsrepräsentativenWohntraumstudie von Interhyp ist das Einfamilienhaus der Wohntraum Nummer 1 derDeutschen: 63 Prozent der Befragten würden sich für diesen Wohntyp entscheiden,bei den 18- bis 29-Jährigen sogar 77 Prozent. Interhyp berichtet zudem, dassrund 60 Prozent aller bei Interhyp finanzierten Immobilien bei einerErstfinanzierung Häuser sind (Jahr 2020). Im Jahr 2010 waren allerdings noch 70Prozent der finanzierten Objekte Häuser. Der Anteil der Häuser ist seit Jahrenrückläufig, während der Anteil von Eigentumswohnungen von 30 Prozent im Jahr2010 auf rund 40 Prozent im Jahr 2020 gestiegen ist. "Viele unserer Kundenwünschen sich ein Einfamilienhaus. Allerdings sehen wir, dass die Menschen ihrWohneigentum häufiger als früher nicht in einem Haus, sondern in einer Wohnungfinden", sagt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft. EinGrund sei, dass viele Käufe in Städten realisiert werden - und hier ist derAnteil der Wohnungen höher. "Die Wünsche werden an die Realitäten angepasst. ZurRealität gehört auch, welche Objekte dort verfügbar sind, wo die Menschen heutewohnen oder wohnen wollen."In Berlin liegt der Anteil der Eigentumswohnungen an allen über Interhypfinanzierten Wohnungen bei 77 Prozent, der Häuser nur bei 23 Prozent. Im Jahr2010 waren in der Hauptstadt finanzierte Objekte bei Interhyp nur zu 58 ProzentEigentumswohnungen, 42 Prozent waren Häuser. In München hat der Anteil anWohnungen ebenfalls weiter zugenommen und liegt bei 84 Prozent (2020), derAnteil Häuser nur bei 16 Prozent. Im Jahr 2010 waren es 75 Prozent Wohnungen und25 Prozent Häuser. Ein weiterer Grund für den zunehmenden Anteil Wohnungen istneben der Verfügbarkeit auch der Preis, so Mirjam Mohr: "So sehr sich vieleMenschen nach einem Eigenheim sehnen: Auch bedingt durch die Größe liegt der