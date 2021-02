RYU Apparel Inc. gibt Großhandelsvertriebsvereinbarung mit Grupo Pavel, Mexikos führendem Distributor, bekannt

Vancouver, BC - 22. Februar 2021 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), der Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich Produkte an den in Mexiko-Stadt ansässigen Mode-, Sportbekleidung- und Kosmetikvertrieb Grupo Pavel ausgeliefert hat.

Gemäß einer Meilenstein-Vereinbarung, die ein wichtiger Schritt in der Großhandelsstrategie des Unternehmens ist, wird Grupo Pavel die branchenführende Sportbekleidung von RYU in ganz Mexiko vertreiben. Seit 1967 ist Grupo Pavel ein führender Distributor von Premium-Kosmetik und -Bekleidung in Mexiko. RYU wird damit dem Kreis einiger der weltweit führenden Marken beitreten, darunter Tumi (NYSE: TUMI), Johnston & Murphy, On Running, Lorna Jane, Garmin (NASDAQ: GRMN), New Era und Li-Ning (HKG:2331).

„Premium-Sportbekleidung und Athleisure sind ein starker, wachsender Markt in Mexiko, und unser Team freut sich sehr, RYUs preisgekrönte Kleidung, Ästhetik und Markenbotschaft unseren Kunden vorzustellen“, sagte Cesare Fazari, CEO und Chairman von RYU.

„Ich fühle mich geehrt, im Namen unseres gesamten Teams die Möglichkeit zu haben, Partner von RYU zu werden und das Unternehmen unseren Kunden in Mexiko vorzustellen“, sagte Federico Velez Parsons, CEO von Grupo Pavel. „Mexiko ist bestrebt, neue großartige Marken zu tragen und zu erleben, und RYU spiegelt unsere Werte wider: Wir freuen uns auf eine großartige Partnerschaft.“

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ryu.com

Über Grupo Pavel

Grupo Pavel ist ein führender mexikanischer Vermarkter, der sich auf die Vermarktung internationaler Luxusmarken spezialisiert hat. Da das Unternehmen seit mehr als 50 Jahren im Familienbesitz tätig ist, werden das persönliche Engagement in allen Bereichen des Geschäfts und die enge Beziehung zu unseren Kunden/Distributoren auf persönlicher Basis sichergestellt.