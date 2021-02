Tagesausblick für 23.02.: DAX mit Rebound. Anleiherenditen im Fokus!

Nach einem schwachen Start drehten die meisten Aktienindizes am Vormittag wieder nach oben. Unterstützung kam unter anderem vom starken ifo-Index. Die Rückkehr in die Gewinnzone gelang jedoch kaum einem Index. Der kräftige Anstieg der Anleiherenditen sorgte heute erneut für Unsicherheit unter den Aktienanlegern. So schlossen DAX® und EuroStoxx®50 jeweils rund 0,3 Prozent leichter bei 13.945 beziehungsweise 3.700 Punkten. Der Kursverlauf der Staatsanleihen dürfte auch in den kommenden Tagen den Kurs an den Aktienmärkte maßgeblich bestimmen.

Am Anleihemarkt konnten Investoren heute etwas durchatmen. Nach einem schwachen Auftakt in den Tag drehten deutsche Staatsanleihen wieder nach oben und die Rendite 10jähriger Papiere sank auf Minus 0,35 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren stellte sich in den ersten Handelsstunden eine Stabilisierung der Renditen auf hohem Niveau ein. Der Fortgang wird weiterhin streng beobachtet. Dem Goldpreis gelang derweil die Rückkehr über die Marke von 1.800 US-Dollar und Silber deutete einen Ausbruch aus dem kurzen Seitwärtstrend an. Die Kältewelle im Süden der USA stützte heute den Ölpreis. Einige Schieferölproduzenten erklärten am Wochenende, dass eine Wiederaufnahme der Produktion möglicherweise zwei Wochen dauern könnte. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich heute um 2,6 Prozent auf 64,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Adidas will für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder eine Dividende zahlen. Die Aktie notierte heute dennoch schwächer. Airbus profitierte von positiven Analystenkommentaren. Aurubis wurde von der Rallye der Kupferpreise beflügelt. Die Aktie von BASF stieß heute an die Widerstandsmarke von EUR 69. Gelingt nun der Ausbruch? Covestro präsentierte sich im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen fester. Morgen werden die Daten für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Continental hat bereits am Freitagabend die Streichung der Dividende für das Geschäftsjahr 2020 gemeldet. Die Aktie verlor heute über drei Prozent. SAF Holland gab im Schlussquartal kräftig Gas und konnte die operative Marge deutlich steigern. Anleger quittierten dies mit einem Kursgewinn von rund vier Prozent. Hoch im Kurs standen heute zudem Stahlwerte. Dies gilt vor allem für die im SDAX notierte Salzgitter. Zu den auffälligsten Branchen- und Strategieindizes zählte der Nordic Fishfarmers Index. Index konnte die Widerstandsmarke bei 152,70 Punkten überwinden. Morgen werden unter anderem Befesa, Covestro, Fresenius, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, Pfeiffer Vacuum und Scout24 Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Apple lädt zur virtuellen Hauptversammlung.