FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,44 Prozent auf 174,76 Punkte. Die Anleihen machten anfängliche Verluste wieder wett. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,34 Prozent. Im frühen Handel war die Rendite allerdings mit minus 0,28 Prozent zeitweise auf den höchsten Stand seit Mitte 2020 gestiegen.

Am Nachmittag drückten Aussagen aus der Europäische Zentralbank (EZB) die Anleiherenditen. Präsidentin Christine Lagarde will die Finanzierungsbedingungen in der Pandemie günstig halten. "Die EZB beobachtet daher die Entwicklung der längerfristigen nominalen Anleiherenditen genau", sagte sie am Montag. Diese hätten Auswirkung auf die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen und Haushalte. Die Renditen seien ein früher Indikator für die Wirkung der Geldpolitik.