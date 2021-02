Aktieemission Nachrichtenquelle: globenewswire | 22.02.2021, 18:07 | 40 | 0 | 0 22.02.2021, 18:07 | 22. februar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 318 Aktieemission for at finansiere fortsat vækst Med en stærk ordreindgang og ordrebeholdning jf. selskabsmeddelelse nr. 317, har bestyrelsen besluttet af finansiere yderligere vækst ved at foretage en kapitalforhøjelse på maksimalt DKK 6 millioner ved at udstede 46.154 nye stk. aktier med en nominel værdi på DKK 50 hver i henhold til bemyndigelsen i Selskabets vedtægter §5.1. Prisen for hver aktie er fastsat til DKK 130 pr. aktie (lukkekurs 22. februar 2021 minus 6,9% i likviditetsrabat). Den nye kapital vil støtte op om vækst i organisationen med nyansættelser, øge lagerbeholdningen af ​​egne produkter for at imødekomme kundernes stigende krav til hurtigere leveringstider samt styrke tilstedeværelsen på nye samt det amerikanske marked. Tegningsperioden er fra den 22. februar 2021 til fredag ​​den 26. februar 2021 kl. 12:00. Minimumsantallet pr. tegning er 100 stk. aktier svarende til DKK 13.000 med en aktiekurs på DKK 130. Hvis tegningen bliver overtegnet, vil tildelingen af antal aktier ske efter et pro rata princip. Virksomheden offentliggør resultatet af aktieemissionen fredag ​​26. februar 2021. Interesserede investorer kan kontakte CFO Sigurd Hundrup på shu@rovsing.dk Tegningsblanket er vedlagt denne selskabsmeddelelse. Yderligere information

Rovsing A/S, Sigurd Hundrup, CFO

Email: shu@rovsing.dk Tel. +45 53 39 18 82 Attachments Tegningsblanket-Rovsing

