Bei Cewe soll die Dividende erneut steigen. Die Gesellschaft aus Oldenburg will 2,30 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 2,00 Euro. Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag am 9. Juni noch zustimmen.Dies wäre die zwölfte Dividendensteigerung in Folge bei Cewe. Beim aktuellen Kurs läge die Dividendenrendite bei 2,5 Prozent.2020 steigt der Umsatz bei Cewe von 720,4 Millionen Euro auf 727,3 Millionen ...