Spotify startet zwölf weitere deutschsprachige Podcasts

BERLIN (dpa-AFX) - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify baut seine Podcast-Offensive mit zwölf neuen Titeln in deutscher Sprache aus. Darunter ist zum ersten Mal ein tägliches Nachrichten-Format: "FOMO - Was hab ich heute verpasst?" soll um 17.00 Uhr an Werktagen wichtige Ereignisse in rund fünf Minuten zusammenfassen. Der Podcast soll "eine jüngere Zielgruppe - also am Ende unsere Spotify-Kernzielgruppe - mit täglichen News versorgen", sagte Spotify-Managerin Saruul Krause-Jentsch. "Das kann von Internet, Entertainment, Celebrity oder Popkultur bis hin zu Politik gehen."

Gemeinsam mit der "Süddeutschen Zeitung" produziert Spotify den täglichen Podcast "An diesem Tag", der ein Jahrzehnt zurückblickt. Tommi Schmitt vom populären Podcast "Gemischtes Hack" bringt ein Parodie-Format heraus. "Podcasts - Der Podcast" nimmt die deutschsprachige Konkurrenz auf die Schippe. Unter den Neuzugängen sind auch drei Wissens-Podcasts, unter anderem "Allgemein Gebildet" mit Cartoonist Ralph Ruthe. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Podcasts in Deutschland nehmen", sagte Krause-Jentsch.