BioVaxys gibt Ernennung zum wissenschaftlichen Beirat bekannt

Vancouver, British Columbia und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - BioVaxysTechnology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTC: LMNGF) ("BioVaxys"), einBiotechnologieunternehmen, das virale und onkologische Impfstoffplattformensowie Immundiagnostikprodukte vorantreibt, gab heute die Ernennung von KartikChandran, Ph.D., in seinen wissenschaftlichen Beirat (Scientific Advisory Board- "SAB") bekannt.Dr. Chandran ist Professor für Mikrobiologie und Immunologie und Harold andMuriel Block Scholar in Virologie am Albert Einstein College of Medicine in NewYork City, wo er ein Team von Forschern leitet, das sich mit Grundlagen- undtranslationaler Forschung zu neu auftretenden RNA-Viren und der Untersuchung dermolekularen Mechanismen von Infektionen beschäftigt. Dr. Chandrans Laborkonzentriert sich auf Coronaviren und Filoviren, einschließlich SARS-CoV-2,Ebola-Virus und Marburg-Virus, sowie andere vernachlässigte neu auftretendeViren wie Hantaviren und Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber-Virus, und leiteteine multi-institutionelle Zusammenarbeit zur Entdeckung und Entwicklungpotenter, lang anhaltender Antikörperbehandlungen gegen diese Viren. Dr.Chandran erhielt seinen Doktortitel in Biochemie an der University ofWisconsin-Madison, gefolgt von Forschungsaufenthalten an der Harvard MedicalSchool und dem Brigham and Women's Hospital, bevor er zu Einstein kam."Wir freuen uns, Dr. Chandran in unserem wissenschaftlichen Beirat begrüßen zudürfen. Als führender Virologe und Immunologe wird er uns bei derWeiterentwicklung unserer haptenisierten viralen Impfstoffplattform zurBekämpfung lebensbedrohlicher Viruserkrankungen wertvolle Erkenntnisse liefern",kommentierte Ken Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys.Kovan fügte hinzu: "Wir haben auch ein gemeinsames Interesse an der Erforschungsynthetischer Antigene, entweder um mehrere SARS-CoV-2-Varianten zu adressierenoder als Teil einer Impfstofftechnologie, um eine stärkere Immunantwort fürandere Viren hervorzurufen."Dr. Chandran erklärte: "Ich freue mich darauf, Biovaxys bei seinen Bemühungen zuunterstützen, neue Impfstoffe zu entwickeln, die uns auf zukünftigeVirusausbrüche vorbereiten." BioVaxys hat seine Impfstoff-Technologieplattformenauf der Grundlage des etablierten immunologischen Konzepts entwickelt, dass dieModifizierung von Proteinen mit einfachen Chemikalien, den so genanntenHaptenen, diese für das Immunsystem besser sichtbar macht. Der Prozess derHaptenisierung "lehrt" das Immunsystem eines Patienten, die Zielproteine alsfremd zu erkennen und "sichtbarer" zu machen und dadurch eine Immunantwort zu