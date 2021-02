Investoren müssen sich vom Namen IFA Hotel & Touristik verabschieden. Die Gesellschaft aus Duisburg firmiert ab sofort unter LS Invest AG. Die Namensänderung ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg am 15. Februar eingetragen worden. Die Hauptversammlung der damaligen IFA Hotel & Touristik hatte am 16. Juli 2020 die Umfirmierung in LS Invest beschlossen.Die Aktien von LS Invest notieren unverändert bei 4,80 ...