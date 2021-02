BERLIN (dpa-AFX) - Ein Ende des Corona-Lockdowns in Deutschland ist wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Virusvarianten vorerst nicht in Sicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich für eine Strategie der Öffnung verschiedener Bereiche in Paketen aus und mahnte zugleich zur Vorsicht. CDU-Chef Armin Laschet will Öffnungsschritte nicht an Infektionszahlen binden. Ein Regierungssprecher mahnte, die Wirkung des am Montag wieder gestarteten Schulbetriebs zunächst abzuwarten.

Zur Absicherung von Kita- und Schulöffnungen sollen Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte voraussichtlich früher geimpft werden als bislang geplant. Nach einem Entwurf des Gesundheitsministeriums sollen "Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und an Grundschulen tätig sind", von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge rücken. Die geänderte Impfverordnung könnte an diesem Mittwoch in Kraft treten.