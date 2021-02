BAADER BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Salzgitter AG um gleich mehrere Stufen von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 35 Euro angehoben. Analyst Christian Obst sah die Aktie des Stahlkonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie in einem neuen Licht. Er hob seine Erwartungen für den Vorsteuergewinn in den Jahren 2021 und 2022 teils deutlich über die Markterwartungen und verwies dabei auf eine solide Stahlnachfrage und steigende Margen. Außerdem sieht er auch bessere langfristige Perspektiven./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 14:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.