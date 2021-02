Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lachen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Wie Octapharma heute mitteilte, wurden dieabschließenden Ergebnisse der NuProtect Studie über die Immunogenität von Nuwiq® bei zuvor unbehandelten Patienten (PUPs) mit schwerer Hämophilie A in demführenden Ärzteblatt Thrombosis and Haemostasis (Liesner RJ et al. "SimoctocogAlfa (Nuwiq ® ) in Previously Untreated Patients with Severe Haemophilia A:Final Results of the NuProtect Study" https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1722623 (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thieme-connect.com%2Fproducts%2Fejournals%2Fabstract%2F10.1055%2Fs-0040-1722623&esheet=52381284&lan=de-DE&anchor=https%3A%2F%2Fwww.thieme-connect.com%2Fproducts%2Fejournals%2Fabstract%2F10.1055%2Fs-0040-1722623&index=1&md5=8ae0ff8648fb04ee0355f7a3ee86cb02) ) veröffentlicht.Bei der NuProtect-Studie (NCT01712438; EudraCT 2012-002554-23) handelt es sichum eine prospektive, multinationale, nicht-kontrollierte Open-Label-Studie derPhase III, die im März 2013 zur Evaluierung der Immunogenität, Wirksamkeit undSicherheit von Nuwiq® eingeleitet wurde. Für die Studie wurden Patienten jederAltersgruppe und Ethnie an 38 Standorten und in 17 Ländern rekrutiert und diePatienten für eine Dauer von bis zu 100 Tagen oder bis zu 5 Jahren beobachtet.Mit der Aufnahme von 110 Patienten handelt es sich bei der NuProtect-Studie umdie größte klinische Studie zur Prüfung eines einzelnen Produkts an tatsächlichunbehandelten Patienten.Zu den 105 auswertbaren PUPs mit schwerer Hämophilie A, denen Nuwiq® zurPrävention und Behandlung von Blutungen verabreicht wurde, liegen folgende Datenvor:- 16,2 % (17/105) der Patienten entwickelten hochtitrige Hemmkörper- 10,5 % (11/105) der Patienten entwickelten hochtitrige Hemmkörper, fünf vonihnen waren transient- 26,7 % (28/105) der Patienten entwickelten Hemmkörper jeglicher Art" Die NuProtect-Studie zeigte, dass ein geringeres Risiko für die Entwicklungvon Hemmkörpern bei PUPs besteht, die eine Behandlung mit Nuwiq® begannen",kommentiert Dr. Ri Liesner, Coordinating Investigator der NuProtect-Studie undKliniker am Great Ormond Street Hospital for Children in London (GB). " DieseDaten zeigen, dass Nuwiq® eine interessante Behandlungsoption für Kleinkindermit schwerer Hämophilie A sein könnte, die eine gefährdete Patientenuntergruppedarstellen ."Die Entwicklung von Hemmkörpern gegen den Blutgerinnungsfaktor VIII (FVIII)bietet Anlass zur Sorge für Ärzte sowie für Patienten und ihre Familien,