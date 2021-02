Sanitation and Water for All kündigt neuen Global Leadership Council an Nachrichtenagentur: news aktuell | 22.02.2021, 19:30 | 73 | 0 | 0 22.02.2021, 19:30 |

Sanitär- und Hygieneversorgung bis 2030 ein



Heute gab die Sanitation and Water for All (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

3073202-1&h=1496774977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2

6o%3D3073202-1%26h%3D1448310516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sanitationandwater

forall.org%252F%26a%3DSanitation%2Band%2BWater%2Bfor%2BAll&a=Sanitation+and+Wate

r+for+All) (SWA) Partnerschaft die Bildung eines Global Leadership Council (http

s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3073202-1&h=2876615972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%

2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3073202-1%26h%3D906469178%26u%3Dhttps%253A%

252F%252Fwww.sanitationandwaterforall.org%252Fabout%252Fabout-us%252Fglobal-lead

ership-council%26a%3DGlobal%2BLeadership%2BCouncil&a=Global+Leadership+Council)

(GLC) bekannt, eine hochrangige Gruppe von ernannten SWA-Führungskräften, die

sich für eine universelle Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung im Vorfeld des

Jahres 2030 einsetzen werden, der Frist für die Erreichung der Nachhaltigen

Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=30

73202-1&h=1987095452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o

%3D3073202-1%26h%3D2616806066%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsdgs.un.org%252Fgoals%26

a%3DSustainable%2BDevelopment%2BGoals&a=Nachhaltigen+Entwicklungsziele+der+Verei

nten+Nationen) .



Die Global Leaders repräsentieren eine geografisch breit gefächerte Gruppe

angesehener Politiker, Führungskräfte und Fürsprecher, darunter Kevin Rudd,

ehemaliger australischer Premierminister und derzeitiger Präsident der Asia

Society; Laura Chinchilla, die ehemalige Präsidentin von Costa Rica; Henrietta

Fore, UNICEF-Exekutivdirektorin; Alan Jope, CEO von Unilever; und Kumi Naidoo,

ehemaliger Generalsekretär von Amnesty International und ehemaliger

Exekutivdirektor von Greenpeace.



Die GLC wurde gegründet, um für ein breiteres politisches Engagement für die

Priorisierung von Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene einzutreten und dieses

zu mobilisieren, bessere Governance-Strukturen und -Institutionen aufzubauen, um

SDG6 bis zum Jahr 2030 zu erreichen, und die Sichtbarkeit von Sanitärversorgung,

Wasser und Hygiene sowohl global als auch national zu erhöhen.



In ihren neuen Rollen werden die Global Leaders ihre Erfahrung und ihr Netzwerk

an Kontakten zu Regierungen, Unternehmen, UN-Organisationen und der

Zivilgesellschaft nutzen, um sich für einen Multi-Stakeholder-Ansatz im Seite 2 ► Seite 1 von 2



New York (ots/PRNewswire) - Luminaries setzen sich für universelle Wasser-,Sanitär- und Hygieneversorgung bis 2030 einHeute gab die Sanitation and Water for All (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3073202-1&h=1496774977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3073202-1%26h%3D1448310516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sanitationandwaterforall.org%252F%26a%3DSanitation%2Band%2BWater%2Bfor%2BAll&a=Sanitation+and+Water+for+All) (SWA) Partnerschaft die Bildung eines Global Leadership Council (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3073202-1&h=2876615972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3073202-1%26h%3D906469178%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sanitationandwaterforall.org%252Fabout%252Fabout-us%252Fglobal-leadership-council%26a%3DGlobal%2BLeadership%2BCouncil&a=Global+Leadership+Council)(GLC) bekannt, eine hochrangige Gruppe von ernannten SWA-Führungskräften, diesich für eine universelle Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung im Vorfeld desJahres 2030 einsetzen werden, der Frist für die Erreichung der NachhaltigenEntwicklungsziele der Vereinten Nationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3073202-1&h=1987095452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3073202-1%26h%3D2616806066%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsdgs.un.org%252Fgoals%26a%3DSustainable%2BDevelopment%2BGoals&a=Nachhaltigen+Entwicklungsziele+der+Vereinten+Nationen) .Die Global Leaders repräsentieren eine geografisch breit gefächerte Gruppeangesehener Politiker, Führungskräfte und Fürsprecher, darunter Kevin Rudd,ehemaliger australischer Premierminister und derzeitiger Präsident der AsiaSociety; Laura Chinchilla, die ehemalige Präsidentin von Costa Rica; HenriettaFore, UNICEF-Exekutivdirektorin; Alan Jope, CEO von Unilever; und Kumi Naidoo,ehemaliger Generalsekretär von Amnesty International und ehemaligerExekutivdirektor von Greenpeace.Die GLC wurde gegründet, um für ein breiteres politisches Engagement für diePriorisierung von Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene einzutreten und dieseszu mobilisieren, bessere Governance-Strukturen und -Institutionen aufzubauen, umSDG6 bis zum Jahr 2030 zu erreichen, und die Sichtbarkeit von Sanitärversorgung,Wasser und Hygiene sowohl global als auch national zu erhöhen.In ihren neuen Rollen werden die Global Leaders ihre Erfahrung und ihr Netzwerkan Kontakten zu Regierungen, Unternehmen, UN-Organisationen und derZivilgesellschaft nutzen, um sich für einen Multi-Stakeholder-Ansatz im Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer