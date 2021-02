MSCI startet in Zusammenarbeit mit Microsoft Investment Solutions as a Service Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 22.02.2021, 19:21 | 77 | 0 | 0 22.02.2021, 19:21 | MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung von Investment-Entscheidungen, gab heute die Entwicklung von Investment Solutions as a Service in Zusammenarbeit mit Microsoft Corp. für die globale Investmentbranche bekannt. Der neue Service ermöglicht es institutionellen Anlegern, Technologien der nächsten Generation, innovative Analyseverfahren und Big Data zu nutzen, um wichtige strategische Herausforderungen und Investment-Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen. Ziel des Service ist es, langfristige Technologie- und Datentrends mit den unmittelbaren Bedürfnissen der Investoren in Einklang zu bringen. Der Service greift auf Cloud- und KI-Technologien von Microsoft sowie auf die umfangreichen Datensätze, die Analysemodelle und das fundierte Know-how von MSCI in der globalen Investmentbranche zurück, die als Basis für Investment-Entscheidungen der nächsten Generation dienen. Investment Solutions as a Service werden den Investmentprozess und die Investmenterfahrung grundlegend verändern. Gestartet wird im Jahr 2021 mit den folgenden Services: ESG Solutions as a Service

Index Solutions as a Service

Data Management Solutions as a Service

Investment Analytics Solutions as a Service Die Einführung dieser Services erfolgt als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Technologien, die „Solutions as a Service“ anbieten, Big Data nutzen und maßgeschneiderte Erfahrungen bereitstellen. Die Lösungen sind Teil der strategischen Allianz von MSCI und Microsoft, die im Jahr 2020 begründet wurde, um Innovationen in der weltweiten Investmentbranche zu beschleunigen. „Die Kooperation mit Microsoft unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz von MSCI, neue innovative Investment-Lösungen zu entwickeln“, so Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. „Wir haben die wegweisende Technologie von Microsoft mit unseren robusten Daten, unserem analytischen Know-how und unserem genauen Verständnis der Kundenherausforderungen kombiniert, um ein Servicepaket für Investoren zu bündeln. Von der Reaktion auf die historischen, bisher ungekannten Herausforderungen, die der Klimawandel hervorbringt, bis hin zur praktischen Nutzung von Big Data und innovativer Analytik: Investment Solutions as a Service sind ein Meilenstein für Investment-Entscheidungen der nächsten Generation.“ Seite 2 ► Seite 1 von 5



