Trügerische Frühlingsgefühle, Kommentar zur Konjunktur von Alexandra Baude

Frankfurt (ots) - Endlich ist er da, der Frühling. Auf ihm ruht seit Monaten alle Hoffnung. Daher nehmen wir es diesmal nicht so genau und begrüßen die dem Winter folgende Jahreszeit bereits vor dem meteorologischen Beginn am 1. März oder dem astronomischen Start am 20. März. Am Wochenende waren die Temperaturen bereits mehr als frühlingshaft, die Schneeglöckchen blühen und die Menschen hat es in Scharen aus den Wohnzimmern in die Natur getrieben.

Auch das Ifo-Geschäftsklima weckt Frühlingsgefühle. Sie ziehen sich quer durch sämtliche Bereiche. Die gehobene Laune in der Industrie lässt sich mit Blick auf die gut gefüllten Auftragsbücher und die Konjunkturentwicklung besonders durch den zweitwichtigsten Absatzmarkt China erklären. Die Ausfuhren ins Reich der Mitte sind 2020 trotz der Coronakrise nahezu konstant geblieben, wohingegen bei den Exporten in die Abnehmerstaaten Nummer 1 (USA) und 3 (Frankreich) jeweils Einbrüche im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet wurden.