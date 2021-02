Delivery Hero SE: Festsetzung des Platzierungspreises für neue Aktien, die unter bestehendem Aktienoptionsprogramm ausgegeben werden und für Optionsberechtigte veräußert wurden

Ca. 440.000 dieser Neuen Aktien wurden auf Weisung und für Rechnung einzelner Optionsberechtigter, darunter beide Mitglieder des Vorstands von Delivery Hero, gegenwärtige oder frühere Mitglieder der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften von Delivery Hero und gegenwärtige und frühere Arbeitnehmer von Delivery Hero oder ihrer Tochtergesellschaften, im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) an institutionelle Investoren verkauft, u. a. damit die Optionsberechtigten die Ausgabepreise und Ertragsteuern finanzieren können. Der Platzierungspreis für diese Neuen Aktien wurde auf EUR 111,50 festgesetzt. Die Lieferung der Aktien an institutionelle Investoren wird für den 26. Februar 2021 erwartet. Sole Bookrunner für diese Aktienplatzierung war die UniCredit Bank AG.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weiterleitung, unmittelbar oder mittelbar, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.