Seit heute notieren die Aktien von Lakestar SPAC I im General Standard an der Frankfurter Börse. Ausgegeben wurden die Aktien zu je 10,00 Euro. Der erste Kurs liegt am Morgen bei 11,15 Euro. Auf Xetra geht der Börsenneuling mit 11,448 Euro aus dem Handel. Das Tagestief liegt bei 10,75 Euro, das Hoch steht bei 11,60 Euro.Mit dem beim Börsengang eingesammelten Geld will Lakestar SPAC I ein Unternehmen im Bereich Technologie zu ...