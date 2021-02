QIAGEN erweitert Aufsichtsrat um neues Mitglied

"Im Namen des Aufsichtsrates und des Vorstandes möchte ich Thomas Ebeling bei QIAGEN willkommen heißen. Diese Ernennung vertieft unsere Expertise und Erfahrung in vielerlei Hinsicht, insbesondere angesichts seines internationalen Hintergrunds im Gesundheitswesen und seiner umfangreichen Erfahrung im allgemeinen Management", sagte Lawrence Rosen, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Während wir den im Jahr 2020 eingeleiteten Überprüfungsprozess fortsetzen, wird der Aufsichtsrat weiterhin ein Höchstmaß an exzellenter Unternehmensführung und Unterstützung des Managementteams anstreben, um Werte für die Stakeholder von QIAGEN, einschließlich der Aktionäre, zu schaffen."

Herr Ebeling war in den letzten Jahren als Berater für verschiedene Unternehmen tätig, nachdem er von 2009 bis 2018 CEO des börsennotierten deutschen Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media war. Davor war er von 1997 bis 2008 für das globale Gesundheitsunternehmen Novartis tätig, unter anderem als CEO von Novartis Pharmaceuticals und auch als CEO von Novartis Consumer Health. Er begann seine berufliche Laufbahn 1987 und hatte vor seinem Eintritt bei Novartis verschiedene Positionen im Marketing und Vertrieb in der Konsumgüterindustrie inne. Herr Ebeling, der seinen Abschluss in Psychologie an der der Universität Hamburg erlangt hat, war zuvor Mitglied des Aufsichtsrates der Bayer AG und der Lonza AG.

