AWS-Netzwerkexperte und Co-Autor des AWS-zertifizierten Studienleitfadens zum fortschrittlichen Netzwerken wechselt zu Aviatrix

Aviatrix, die Cloud-Netzwerkplattform, gab heute bekannt, dass James Devine, ehemals bei AWS, jetzt im Unternehmen die Position als Principal Solutions Architect übernommen hat. In der Zeit bei AWS wirkte Devine als Co-Autor des AWS-zertifizierten Studienleitfadens zum fortschrittlichen Netzwerken (AWS Certified Advanced Networking Study Guide) und spielte eine aktive Rolle bei der Definition von Cloud-Referenzarchitekturen für einige der größten AWS-Kunden. Das Unternehmen nahm kürzlich auch weitere Stars des Cloud-Networking in sein Solutions Architecture & Engineering Elite-Team auf, darunter zwei ehemalige Microsoft Azure Netzwerkspezialisten mit der Klassifikation „Global Black Belt for Azure Networking“: Manny Calero und Bryan Ashley (zwei von nur zehn Personen weltweit mit diesem Status), weiterhin John Gonsalves, ehemaliger Global Head of Network Engineering von Citigroup.

Die Mitglieder des Aviatrix Solutions Architecture & Engineering Teams vereint die gemeinsame Leidenschaft für das Cloud-Networking sowie die Sicherheit und operative Einfachheit der Cloud. Das Team durchschaut die Vision und Herausforderungen jedes Kunden vollständig und unterstützt Organisationen beim Design von Lösungen für komplexe Cloud-Networking- und Sicherheitsprobleme auf einfache und innovative Art, die richtige Art, die Art der Cloud.