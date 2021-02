Thrasio erhöht europäisches Engagement auf 500 Millionen Euro und kündigt eine weitere große deutsche Akquisition an

Der Bonstato-Deal zeigt die einzigartigen Stärken von Thrasio, eine robuste Amazon-Marke an Bord zu nehmen und seine spezialisierten Teams sofort an die Arbeit zu setzen, um gleichzeitig über mehrere Kanäle zu optimieren. Zum Zeitpunkt des Kaufs generierte Bonstato 96 % seines Umsatzes mit Amazon. Thrasio hat bereits eine Diversifizierung vorgenommen und Produkte auf dem deutschen und dem US-amerikanischen Marktplatz eingeführt, die zu Top-Sellern in ihren Kategorien geworden sind und den Run-Rate-Umsatz der in Deutschland ansässigen Direct-to-Consumer-Seite (DTC) verdreifacht haben. Die Thrasio-Teams haben auch lokalisiertes Affiliate-Marketing in den USA, eine bald startende US-DTC-Site und Pläne, leistungsstarke Produkte in den Einzelhandel zu bringen, sowohl in den USA als auch in Europa.

„Mit einem über 700-köpfigen Team und einer Summe von über 1 Milliarde Dollar, die wir allein im letzten Monat aufgebracht haben, ist Thrasio der einzige Käufer in diesem Bereich, der wirklich eine globale Omnichannel-Maschine ist", sagt Ken Kubec, VP Acquisitions. „Die Skalierung auf allen globalen Amazon-Marktplätzen, DTC, Einzelhandel und anderen Vertriebskanälen ist eine Herausforderung, die spezielles Fachwissen erfordert, das Thrasio im Haus hat. Als führender digitaler E-Commerce-Akquisiteur und -Betreiber schaffen wir eine ‚Jeder gewinnt'-Situation - Verkäufer erhalten mehr Geld durch gut abgestimmte Verdienstanreize und ihre hochwertigen Produkte landen in den Händen von noch mehr Verbrauchern, überall auf der Welt."