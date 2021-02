Der Brainlab „Loop-X Mobile“-Bildgebungsroboter und das „Cirq Robotic Alignment“-Modul für die Wirbelsäule erhalten beide die FDA-Zulassung

Brainlab gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der FDA-Zulassung für den mobilen Bildgebungsroboter Loop-X und das robotergestützte Operationssystem Cirq zwei wichtige Meilensteine erreicht hat. Nach der CE-Zulassung im vergangenen Sommer ermöglicht die FDA-Zulassung Brainlab nun den Markteintritt in den USA sowohl für das robotergestützte Ausrichtungsmodul Cirq für Eingriffe an der Wirbelsäule als auch für Loop-X, das erste vollständig robotergestützte intraoperative Bildgebungssystem auf dem Markt.

Loop-X is the first fully robotic mobile intraoperative imaging device on the market. (Source: Brainlab)

Loop-X ist das erste Gerät seiner Art und kann nahtlos in das gesamte digitale Chirurgie-Portfolio von Brainlab oder in das bestehende chirurgische Setup des Kunden integriert werden. Die sich unabhängig voneinander bewegenden Bildgebungs- und Detektorpanels ermöglichen eine flexible Patientenpositionierung und eine nichtisozentrische Bildgebung, wodurch die Strahlenbelastung reduziert und die Bandbreite der zu behandelnden Indikationen erhöht wird. Dieser mobile Bildgebungsroboter kann kabellos mit einem Touchscreen-Tablet gesteuert werden. Loop-X wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Brainlab und dem Partner medPhoton mit Sitz in Salzburg, Österreich, entwickelt, wo bereits der erste Loop-X installiert wurde. Das Krankenhaus San Juan de Dios León in Spanien hat kürzlich den weltweit ersten navigierten Eingriff an der Wirbelsäule mit Hilfe der mobilen Bildgebungsroboter-Technologie Loop-X durchgeführt.

Aufbauend auf dem Erfolg und der wachsenden installierten Basis von Cirq, einer universellen Plattform für Robotikaufgaben, ist das neue „Cirq Robotic Alignment“-Modul in der Lage, eine Feinabstimmung der Ausrichtung auf eine vorab geplante Bewegungsbahn vorzunehmen und so die Hände der Chirurgen zu entlasten, damit sie sich auf die Anatomie des Patienten konzentrieren können. Chirurgen am Royal London Hospital in Großbritannien haben Cirq Robotic Alignment bereits für eine Reihe von Eingriffen eingesetzt, von routinemäßigen Lendenwirbelfusionen bis hin zu komplexen Deformitäten und Halswirbelfrakturen.