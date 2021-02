NanoAL, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Unity Aluminum, unterzeichnet mit Mitsubishi Corporation RtM Japan eine langfristige kommerzielle Lizenzvereinbarung für fortschrittliche Aluminiumlegierungsprodukte

Das Unternehmen NanoAL, LLC, hat heute bekannt gegeben, dass es eine kommerzielle Lizenzvereinbarung mit Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (RtMJ) unterzeichnet hat, um seine preisgekrönten fortschrittlichen Aluminiumlegierungspulver der Produktserie Addalloy auf den wachstumsstarken Markt für additive Metallfertigung in Asien zu bringen. Die Unternehmen unterzeichneten zudem eine Absichtserklärung für mögliche Partnerschaften hinsichtlich zusätzlicher fortschrittlicher Aluminiumlegierungsprodukte von NanoAL, darunter Aluminiumgussteile und -walzbleche für die Automobilindustrie sowie andere industrielle Anwendungen.

„Was den Marktbedarf für Addalloy-Pulver betrifft, ist diese Meldung ein enormes Signal. In Partnerschaft mit RtMJ, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des global tätigen Handelshauses Mitsubishi Corporation, werden wir nun in der Lage sein, unsere Reichweite auf den gesamten Globus auszudehnen und die Versprechungen der hervorragenden Leistung und Wirtschaftlichkeit unserer Aluminiumlegierungstechnologien einzuhalten“, so Dr. Nhon Vo, CEO von NanoAL LLC.