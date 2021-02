---------------------------------------------------------------------------

DATAGROUP startet mit einem starken 1. Quartal in das neue Geschäftsjahr

UMSATZ STEIGT UM +31,1 %; EBITDA +57,1 %; EBIT +142,2 %; EPS +141,2 % GEGENÜBER DER VORJAHRESVERGLEICHSPERIODE



Pliezhausen, 23.02.2021. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021. Ein guter Auftragseingang und Zusatzgeschäft bei bestehenden Kunden führen zu einer signifikanten Verbesserung der Ertragskennzahlen.



Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.-31.12.2020) stiegen die Umsatzerlöse um 31,1 % auf 108,6 Mio. EUR (im Vj. 82,8 Mio. EUR). Erfreulicherweise betrug das organische Wachstum rund 10 %, der verbleibende Wachstumsanteil entstand durch die erstmalige Konsolidierung der Portavis. Das Geschäftsmodell von DATAGROUP als Maschinenraum der Digitalisierung erweist sich somit auch in Pandemiezeiten als sehr robust. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verringerte sich geringfügig von 82,8 % auf 79,7 %.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich stark um 57,1 % auf 14,8 Mio. EUR (im Vj. 9,5 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag mit 13,7 % deutlich über den in der Vorperiode erreichten 11,4 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 durch Sondereinflüsse belastet war. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 142,2 % auf 6,6 Mio. EUR (Vj. 2,7 Mio. EUR), das entspricht einer EBIT-Marge von 6,0 % (Vj. 3,3 %). Das Ergebnis je Aktie betrug 41 Cent gegenüber 17 Cent im Vorjahr, dies entspricht einer Steigerung um 141,2 %.



"Wir sehen mit großer Zuversicht auf den weiteren Verlauf dieses Geschäftsjahres.", resümiert Max H.-H. Schaber. "Die Schwierigkeiten bei der DATAGROUP Financial IT Services GmbH, die im vergangenen Geschäftsjahr für hohe Verluste sowie eine Risikovorsorge über insgesamt 12 Mio. EUR gesorgt haben, liegen weitestgehend hinter uns. Wir konnten die fraglichen Kundensituationen in einen stabilen Betrieb bringen, die Kostenstrukturen stark verbessern - beispielsweise durch den Abbau teurer Freelancer-Kapazitäten - und die abrechenbaren Leistungen vermehren. Wir erwarten das Erreichen der operativen Profitabilität deutlich früher als bisher angenommen", so Schaber weiter.