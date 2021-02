---------------------------------------------------------------------------

JOST erzielt solide Ergebnisse im turbulenten Geschäftsjahr 2020 und erreicht oberes Ende der Prognose



- Umsatz 2020 steigt durch Ålö-Übernahme um 7,9 % auf 794,4 Mio. EUR (2019: 736,3 Mio. EUR)



- Bereinigte EBIT-Marge 2020 erreicht 9,2 % trotz Corona-Pandemie (2019: 10,4 %)



- Bereinigtes EBIT 2020 beträgt 73,2 Mio. EUR (2019: 76,8 Mio. EUR)

- Free Cashflow wächst auf +98,1 Mio. EUR (2019: +59,9 Mio. EUR)

- Leverage verbessert sich auf 1,99x bereits im ersten Jahr nach der Ålö-Übernahme



- Alle Ziele für das Geschäftsjahr 2020 wurden deutlich erreicht

Neu-Isenburg, 23. Februar 2021. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, sagt: "2020 stellte uns in vielerlei Hinsicht vor große Herausforderungen. Wir mussten uns schnell und konsequent an die sich rasant ändernden Marktbedingungen anpassen und gleichzeitig mit der Integration von Ålö die Weichen für das zukünftige Wachstum von JOST richtig stellen. Wenn ich zurückblicke, bin ich auf das Erreichte stolz. Es war ein schwieriges aber am Ende durchaus erfolgreiches Jahr. Wir haben unsere finanziellen Ziele erreicht und konnten die Flexibilität unseres Geschäftsmodells beweisen. Auf dieser guten Basis wird JOST 2021 aufbauen, erneut wachsen und die Ertragskraft des Konzerns weiter verbessern."



Dynamisches Wachstum und starke Verbesserung der Profitabilität im 4. Quartal 2020



Die bereits im 3. Quartal eingesetzte Markterholung beschleunigte sich zum Ende des Jahres noch weiter. JOST konnte im 4. Quartal 2020 ein kräftiges Wachstum in allen Regionen verzeichnen und den Konzernumsatz um 46,8 % auf 230,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr steigern (Q4 2019: 157,3 Mio. EUR). Die übernommene Ålö-Gruppe trugt mit 54,7 Mio. EUR zu dieser Entwicklung bei. Das konzernweite bereinigte EBIT von 27,1 Mio. EUR hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (Q4 2019: 11,3 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 450 Basispunkte auf 11,7 % gegenüber dem 4. Quartal 2019 (Q4 2019: 7,2 %). Aber auch organisch konnte JOST eine starke Entwicklung im 4. Quartal verzeichnen. Bereinigt um den Übernahmeeffekt stieg der Konzernumsatz von JOST im 4. Quartal 2020 insgesamt um 12,0 % auf 176,1 Mio. EUR. Das bereinigte EBIT (ohne Ålö) wuchs um 39,6 % auf 15,8 Mio. EUR und die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 180 Basispunkte auf 9,0 % (Q4 2019: 7,2%).