Alpha Lithium schließt überzeichnetes „Bought-Deal“-Emissionsangebot im Wert von $ 23.000.000 ab

VANCOUVER, British Columbia, 19. Februar 2021 – Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: ALLIF) (Frankfurt: 2P62) („Alpha” oder das „Unternehmen”), alleiniger Eigentümer eines der letzten großen unerschlossenen Salare im argentinischen Lithiumdreieck, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das bereits gemeldete Emissionsangebot mit Kurzprospekt für Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten”) auf „Bought-Deal“-Basis für einen Bruttoerlös von $ 23.008.050 (das „Emissionsangebot”) abgeschlossen hat. Konsortialführer des Emissionsangebots waren Echelon Wealth Partners Inc. und Leede Jones Gable Inc. (die „Underwriter“).

Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird für die Finanzierung weiterer strategischer Akquisitionen, für Mineralexplorationsaufwendungen in dem Lithiumprojekt Tolillar des Unternehmens in Argentinien sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet, wie im Prospekt im Detail aufgeführt.

Brad Nichol, der President und CEO, nahm wie folgt Stellung: „Wir freuen uns sehr über die breite institutionelle Unterstützung für Alpha Lithium auf internationaler Ebene. Der Abschluss des Emissionsangebots stärkt unsere Bilanz. Mit einer soliden Liquiditätsausstattung von mehr als $ 35 Millionen ist Alpha nunmehr in der Lage, den Umfang seines Bohrprogramms auszuweiten und einige der gemeinsam mit Partnern und Technologieanbietern im Hinblick auf die direkte Lithiumextraktion („DLE“) unternommenen außergewöhnlichen Arbeiten zu beschleunigen. Neben der Erschließung des Tolillar-Salars in Argentinien kann das Unternehmen aufgrund seiner sehr guten Aufstellung sich anbietende Akquisitionen und Partnerschaften in Betracht ziehen und DLE-Verhandlungen mit verschiedenen Parteien aufnehmen.“

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein „Warrant“), wobei jeder Warrant während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Tag des Transaktionsabschlusses (der „Transaktionsabschluss”) zu einem Ausübungspreis von $ 1,10 ausgeübt werden kann. Die Underwriter haben eine Barprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Emissionsangebot sowie Underwriter-Warrants erhalten, welche die Underwriter während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf von bis zu 1.988.350 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,81 berechtigen. Im Rahmen des Emissionsangebots wurden insgesamt 28.405.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,81 pro Einheit ausgegeben, einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption in ihrer Gesamtheit.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung bzw. ohne gültige Freistellung von den Registrierungspflichten nicht in den Vereinigten Staaten bzw. nicht an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar noch werden die Wertpapiere in Staaten verkauft, in denen ein solches Angebot, eine solche Kaufaufforderung oder ein Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Alpha Lithium (TSX-V: ALLI, OTC: ALLIF, Frankfurt: 2P62)

Alpha Lithium ist ein wachsendes Team von Branchenexperten und erfahrenen Interessensvertretern, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Salars Tolillar gerichtet ist. Gemeinsam haben wir eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an einem der vielleicht letzten unerschlossenen Lithiumsalare in Argentinien zusammengestellt, der 27.500 Hektar (67.954 Acres) umfasst und im Herzen des bekannten „Lithiumdreiecks“ an Lithiumunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar angrenzt. Andere Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder diese zurzeit produzieren, sind Galaxy Lithium, Livent und POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

