Mosa Meat schließt Serie-B-Investitionsrunde über 85 Mio. $ ab

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Mosa Meat, das europäische

Lebensmitteltechnologie-Unternehmen, das 2013 den weltweit ersten Hamburger aus

gezüchtetem Rindfleisch auf den Markt brachte, gab den dritten und letzten

Abschluss seiner Serie-B-Finanzierung bekannt. Mit diesem dritten Abschluss in

Höhe von 10 Mio. $ steigt die Gesamtsumme der Finanzierungsrunde auf 85 Mio. $.



Zu den Investoren dieses letzten Abschlusses gehören neue und bestehende

Investoren wie Nutreco, ein weltweit führender Anbieter von Tiernahrung und

Aquafutter, und Jitse Groen, CEO von Just Eat Takeaway.com. Die Finanzierung

bringt führende globale Investoren mit einer Fülle von Kenntnissen zusammen, die

Mosa Meat dabei helfen werden, die Produktion von echtem Rindfleisch auf eine

nachhaltige und sichere Weise zu steigern.





"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern zu erweitern undneue Partner in dieser Runde willkommen zu heißen" , sagte Maarten Bosch, CEOvon Mosa Meat. "Der Abschluss der Serie-B-Finanzierung bringt uns unsererMission, eine sauberere und schonendere Art der Herstellung von echtemRindfleisch zu entwickeln, einen Schritt näher. Unsere Partner bringen immensestrategische Fähigkeiten und Expertise mit und teilen unser starkes Engagement,die Nachhaltigkeit unseres globalen Nahrungsmittelsystems zu erhöhen."Mosa Meat wird die Mittel nutzen, um die derzeitige Pilotproduktionsanlage amStandort Maastricht zu erweitern, eine Produktionslinie im industriellen Maßstabzu entwickeln, das Team zu vergrößern und den Verbrauchern schmackhaftes,kultiviertes Rindfleisch vorzustellen.Rob Koremans, CEO von Nutreco, sagt: "Ich freue mich, dass Mosa Meat dennächsten Meilenstein auf dem Weg zu einer groß angelegten Produktion von echtemFleisch erreicht hat. Nutreco investiert in seine Mission 'Feeding the Future',die eine Proteinproduktion aus traditionellen und alternativenProteinproduktionsmethoden erfordert. Unsere Partnerschaft mit Mosa Meat ist einwichtiger Teil unserer Strategie, die wachsende Nachfrage nach hochwertigemProtein zu decken."Die Serie-B-Finanzierungsrunde wird von Blue Horizon Ventures mit Sitz inLuxemburg angeführt, einem Fonds für Lebensmitteltechnologie, der sich zum Zielgesetzt hat, einen positiven globalen Einfluss auf die Umwelt, die menschlicheGesundheit und den Tierschutz zu unterstützen und zu fördern. Mosa Meat begrüßtdiese starke Gruppe von missionsorientierten Investoren nach der erfolgreichenSerie-A-Finanzierung im Jahr 2018, die von M Ventures und der Bell Food Groupangeführt wurde.INFORMATIONEN ZU MOSA MEATMosa Meat ist ein in den Niederlanden ansässiges