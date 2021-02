Modern Meat expandiert zu wichtigen Handelsketten in Georgia und führt seine pflanzlichen Fleischprodukte bei Fresh Street Market und IGA ein

VANCOUVER, BC, 23. Feb. 2021 - Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“ ) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischprodukten, freut sich, seine erstklassige Produktlinie an von Köchen entworfenen veganen Produkten bei den beliebten Lebensmittelketten IGA und Fresh St. Market, beide Töchter von Georgia Main Food Group Ltd., einzuführen. Insbesondere werden sie Modern Meat Burgers, Crumble, 'Crab' Cakes (Krabbenpuffer) und Meatballs (Fleischklöße) führen.

Georgia Main ist ein Unternehmen in Familienbesitz, das seit mehr als 188 Jahren ursprünglich unter dem Namen H.Y Louie Company tätig ist. Fresh St. Market und IGA verfügen gemeinsam über mehr als 30 Niederlassungen in ganz British Columbia. Beide Handelsketten haben sich zu Top-Produkten verpflichtet, die sie in einer einladenden Umgebung, in der neuartige, authentische, lokale, organische und exklusiv bezogene Produkte Teil des täglichen Einkaufs werden, anbieten.

„Wir machen große Fortschritte in unserer Verkaufsstrategie und stellen eine starke Nachfrage nach unseren köstlichen pflanzlichen Fleischalternativen fest“, kommentierte Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Meat. „Wir sind davon begeistert, Modern Meat bei zwei der höchstrangigen Nahrungsmittelmarken IGA und Fresh St. Market einzuführen. Beide Marken sind führend in der äußerst wettbewerbsstarken Lebensmittelindustrie und zählen zu den stärksten Vertriebsnetzen im Markt. Wir freuen uns ungemein, mit ihnen zusammenzuarbeiten und unser Ziel, natürliche und nahrhafte pflanzliche Fleischprodukte Konsumenten leichter zugänglich zu machen, weiter voranzutreiben.“

Nach einer Studie von Plant Based Foods of Canada im Jahr 2020 gibt etwa ein Viertel der kanadischen Haushalte an, eine Art pflanzlicher Alternative in ihre Ernährung einzubeziehen.

„Die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen pflanzlichen Produkten bietet Absatzchancen, die Modern Meat als Priorität betrachtet. Unsere Expansionsbestrebungen an der Westküste kommen durch Interesse von neuen Händlern und eine Ausweitung in unseren bestehenden Kundenbeziehungen richtig in Schwung. Sowohl Fresh St. Market als auch IGA haben den Ruf, allzeit führend in Ernährungstrends und bei der Beschaffung neuartiger und innovativer Produkte zu sein, und den Weg für neue Marken zu ebnen. Wir sind begeistert, einen Teil ihrer Produktpalette auszumachen“, erläuterte Chris Parkinson, Brand and Relationship Manager bei Modern Meat.