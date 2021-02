Die Aktienmärkte sind vor den Aussagen von Jerome Powell nervös - denn der Fed-Chef steht in einem großen, eigentlich unlösbaren Dilemma: wenn er den Anstieg der Renditen für Staatsanleihen ignoriert und signalisiert, we

Die Aktienmärkte sind vor den Aussagen von Jerome Powell nervös - denn der Fed-Chef steht in einem großen, eigentlich unlösbaren Dilemma: wenn er den Anstieg der Renditen für Staatsanleihen ignoriert und signalisiert, weiter massiv Liquidität ins System zu pumpen, droht eine kaum mehr kontrollierbare Überhitzung der Wirtschaft. Wird er jedoch "hawkisher" in seinen Aussagen, dann wäre das für die Aktienmärkte auch nicht gerade ideal. Gestern ein herber Abverkauf vor allem der Tech-Werte im Nasdaq, der nun fünf Tage in Folge gefallen ist (ebenso wie der S&P 500). Wenn Powell nun nicht verbal interveniert wie gestern Lagarde, dann dürften die Renditen weiter steigen - und damit die Aktienmärkte noch nervöser machen..

Das Video "Powell: Das große Dilemma!" sehen Sie hier..