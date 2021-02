Versicherer Aviva verkauft Frankreich-Geschäft an Konkurrenten Aéma

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Versicherer Aviva will sein Frankreich-Geschäft im Zuge seines Konzernumbaus an den dortigen Konkurrenten Aéma verkaufen. Der Kaufpreis liege einschließlich Schulden bei 3,2 Milliarden Euro, teilte Aviva am Dienstag in London mit. Die Aéma Groupe war erst vor Kurzem durch den Zusammenschluss der Versicherer Aésio und Macif entstanden. Wenn die Aufsichtsbehörden zustimmen, soll der Deal bis Ende des Jahres vollzogen werden.

Avivas Frankreich-Sparte umfasst das Schaden- und Unfallgeschäft, die Lebensversicherung und das Fondsgeschäft sowie die Mehrheit an dem börsennotierten Vermögensverwalter Union Financière de France (UFF).

Der Verkauf ist für den Versicherer Aviva ein Schritt auf dem Weg, sich auf sein Geschäft in Großbritannien, Irland und Kanada zu konzentrieren. Im Zuge dessen stehen auch die Töchter in Italien und Polen zum Verkauf. Als möglicher Kaufinteressent wird der Münchner Versicherer Allianz gehandelt. Deren Chef Oliver Bäte hatte sich aber zu einem möglichen Interesse an Aviva-Teilen am Freitag nicht äußern wollen./stw/eas/mis