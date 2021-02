Neue Börsenverrücktheiten und was Sie dagegen tun sollten

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, E-Auto-Pionier Tesla hat vor Kurzem viel Geld in Bitcoin gepumpt und angekündigt, Bitcoin auch als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

E-Auto-Pionier Tesla hat vor Kurzem viel Geld in Bitcoin gepumpt und angekündigt, Bitcoin auch als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Das sorgte mal wieder für ein Rekordhoch beim Urgestein der Kryptowährungen. Tesla-Chef Musk hatte allerdings illustre Vorbilder für seine Aktion, die ebenfalls mit dem Geld anderer Leute am Kryptomarkt spekulieren. Die Hintergründe sind bemerkenswert und werfen ein bezeichnendes Licht auf die aktuelle Übertreibung – nicht nur bei Bitcoin und Co..

Das muss man sich mal vorstellen!

Elon Musk war also nicht der erste, der auf Firmenkosten Bitcoin gekauft hat. Er ist aber der Prominenteste, und konnte daher durch seine mediale Reichweite den Bitcoin-Kurs kräftig pushen.