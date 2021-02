Qvest Group erwirbt Mehrheit an tarent (FOTO)

Köln (ots) - Die Qvest Group, ein weltweit führender Systemarchitekt und Integrator für Medien-, Informations- und Kommunikationstechnologie, baut seine Formation als Digitalpartner weiter aus. Mit Wirkung zum 10.02.2021 ist das Unternehmen als strategischer Partner mit einer Mehrheitsbeteiligung bei der tarent AG eingestiegen. Die tarent AG ist ein auf Digitalberatung und Softwareentwicklung spezialisierter Technologiepartner und unterstützt Unternehmen bei der Realisierung von Digital- und Technologielösungen.

Mit dem Erwerb der Mehrheit an tarent geht die Qvest Group den nächsten Schritt, ihre führende Rolle als Systemarchitekt sowie Technologie- und Digitalpartner im Mediensektor auszubauen. Darüber hinaus versetzt es die Qvest Group in die Lage, sich in Zielmärkten wie der Industrie und dem öffentlichen Sektor verstärkt zu positionieren. Mit mehr als 300 Mitarbeitern in Deutschland und Rumänien besitzt tarent erstklassige Expertise im Design skalierbarer und flexibler IT-Lösungen wie Plattformen, Cloud Computing, Microservices, loT und Künstliche Intelligenz sowie in der Entwicklung individueller Softwarelösungen. tarent begleitet Unternehmen außerdem bei der Business- und Anforderungsanalyse, im Auf- und Ausbau agiler Workflows, sowie der Unternehmensoptimierung durch IT-Audits, Coachings und Prototyping.