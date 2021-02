Berlin (ots) -



- Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität beeinflussen die

Cloud-Strategie von Unternehmen und Behörden

- Die wichtigsten drei Technologietrends 2021: Production Safety and Production

Security, Predictive Analytics und Schutz vor Bedrohungen durch IoT



Die Ergebnisse der jährlich erscheinenden IT-Trends-Studie

(http://www.capgemini.com/it-trends) von Capgemini zeigen, dass die Bedeutung

von Datensicherheit und Datensouveränität die Cloud-Strategie der Befragten

beeinflusst. Darüber hinaus ist die Nutzung intelligenter Technologien in den

letzten zwölf Monaten leicht gestiegen. An der Studie nahmen im September und

Oktober letzten Jahres 144 Fach- und IT-Verantwortliche aus Unternehmen und

Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz teil.







stellen rund 28 Prozent der cloudbasierten IT-Services[1] bereit, die

Unternehmen und Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen.

Demgegenüber werden nur gut 23 Prozent bei europäischen Providern eingekauft.

Knapp 45 Prozent der Studienteilnehmer, die Cloud-Services von außereuropäischen

Anbietern nutzen, wollen ihre Kapazitäten bei europäischen Providern in den

kommenden Jahren aufstocken. Sie begründen die Verlagerung in erster Linie mit

der Einhaltung des Datenschutzes und dem Wunsch, die Datensouveränität zu

erhöhen. Auch im Zusammenhang mit intelligenten Systemen ist die Sensibilität

für die Datensouveränität leicht gestiegen: In diesem Jahr befürworten mehr

Studienteilnehmer, den Betrieb von intelligenten Systemen auf europäische oder

unternehmenseigene Clouds zu begrenzen.



24 Prozent der großen Unternehmen nutzen intelligente Technologien intensiv



Die Nutzung intelligenter Technologien ist in den letzten 12 Monaten leicht

gestiegen, liegt bei den großen Unternehmen allerdings etwas unter

Vorjahresniveau. Es sind hauptsächlich Anwender aus den mittelgroßen Unternehmen

mit bis zu einer Milliarde Euro Umsatz, die ihre Aktivitäten im vergangenen Jahr

ausgebaut haben. Gut 8 Prozent von ihnen nutzen intelligente Technologien jetzt

intensiv oder sehr intensiv. Diese Quote ist im Vergleich zu den Top-50- und den

Top-100-Unternehmen mit rund 24 Prozent jedoch immer noch gering.



"Intelligente Datenanalyse eröffnet Unternehmen und Behörden große Chancen: Auf

Basis dieser Erkenntnisse können sie Prozesse optimieren, neue

Absatzmöglichkeiten entdecken und ihre Umweltbilanz verbessern - indem sie etwa

den Energieverbrauch und Ausschuss in der Produktion senken. Bereits kleine

intelligente Lösungen können dabei Mehrwert erzeugen" , kommentiert Dr. Sven L. Seite 2 ► Seite 1 von 4



