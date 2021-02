Neues Cross-Range Colour Matching Tool von Arjowiggins

Paris (ots/PRNewswire) - Arjowiggins bringt ein innovatives neues

Das neue Tool wird als Doppelbox-Set geliefert und hebt Farbübereinstimmungen,komplementäre Farbfamilien und die Möglichkeiten für kreative Kombinationeninnerhalb der verschiedenen Sortimentsoptionen hervor.Das Box-Set besteht aus einer Keaykolour-Box und einer Curious Metallics-Box,die jeweils einen Satz loser Musterkarten enthalten, welche die jeweiligePalette präsentieren. Ein gestanztes Design ermöglicht es den Kunden, die ersteKarte zu wechseln, um verschiedene Farbkombinationen zu sehen, und jede Box kannauch einzeln verwendet werden.Zehn Paare von Musterkarten werden mit identischen grafischen Designs inverschiedenen Drucktechniken bedruckt. Die A6-Größe, gepaart mit dem Loseblatt-und Stanzformat der Box-Sets, ermöglicht es den Kunden, einzigartigeFarbharmonien und -paare zu entdecken, welche die Stärke der beiden Palettenunterstreichen.Jose-Anne d'Auvergne, Head of Marketing bei Arjowiggins, kommentiert: "Wir hörenständig zu und versuchen, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, undhaben eine praktische und interaktive Alternative zum traditionellen Musterbuchgeschaffen. Die Farbe ist nach wie vor eines der wichtigsten Attribute einesjeden Kreativpapiers und ist sehr oft das erste Kriterium bei der Auswahl vonPapier für den grafischen Druck oder das Design.Mit diesem neuen Tool können sich Kunden unseren Papiersortimenten auf eine neueArt und Weise nähern und neue und unerwartete Kombinationen finden, die sie sichmit einem traditionell gebundenen Buch vielleicht nicht hätten vorstellenkönnen. Das neue Tool verbraucht außerdem weniger Papier und ist damit einenachhaltigere Option."Keaykolour ist eine Kollektion natürlicher, gewebter Papiere und Kartons mithoher Steifigkeit in 48 Farben und einer Auswahl an 100 % recycelten Produkten.Die Curious Metallics-Kollektion bringt einen schimmernden Glanz in achtFamilien mit gedämpften und natürlichen Farbtönen sowie eine Auswahl an modernenFarben.Das neue Farbanpassungstool ist über das Händlernetz von Arjowiggins weltweiterhältlich. Kunden können ihre Lieblings-Farbkombinationen teilen; Instagram@arjocreatives und Twitter @arjopapers unter dem Hashtag #myarjomixandmatch.Arjowiggins ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kreativpapieren mitüber 320 Jahren Erfahrung in der Papierherstellung und dem Anspruch,kontinuierlich internationale Standards zu setzen.Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.arjowigginscreativepapers.com/