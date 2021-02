Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Goodyear kauft zu. ++ Covestro ist stabil. ++ Die Inflation kommt.

> USA | Mehr denn je ist eine gute Balance in den Depots gefragt. Während sich defensive Titel aktuell gut behaupten können, weht den Wachstumsaktien derzeit ein eisiger Wind entgegen. Der aktuelle Favoritenwechsel ist auf die Erwartung einer deutlich steigenden Inflation zurückzuführen und führt dazu, dass die Entwicklung von Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq deutlich auseinanderdriftet. Der Dow Jones ging gestern mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel, während der Nasdaq100 2,6 Prozent abgab. Der S&P 500 büßte 0,7 Prozent ein. Passend zum allgemeinen Stimmungsbild waren Microsoft, Apple und Intel im Dow Jones unter den größten Verlierern zu finden. Walt Disney hat indes wieder Fahrt aufgenommen. > Termine & Impulse | Um 11 Uhr richtet sich der Blick der Investoren auf die endgültigen Verbraucherpreise für die Europäische Union. Erwartet wird für den Monat Januar ein Anstieg um 0,9 Prozent, nachdem für den Dezember noch ein Minus von 0,3 Prozent gemeldet wurden. ++ Gegen 15 Uhr erfahren wir, wie sich die Einzelhandelsumsätze in den USA entwickelt haben (Redbook). Zudem gibt es ein Update zur Entwicklung der Immobilienpreise in den USA (Case Shiller Hauspreisindex). ++ Spannung verspricht die Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauens (Conference Board) für den Februar um 16 Uhr. Die Konsenserwartung liegt aktuell bei 90,2 Punkten.