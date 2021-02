Noch Anfang 2020 markierte Airbus bei 139,40 Euro seinen bisherigen Höchststand und profitierte von der weltweiten Nachfrage nach Flugzeugen. Der Corona-Crash führte jedoch zu einem massiven Ausverkauf, die Aktie notierte Mitte März 2020 nur noch bei einem Drittel des vorherigen Höchststandes. Seitdem allerdings konnte der Wert eine starke Erholungsbewegung vollziehen und sich in dieser Woche bis in den runden Bereich von 100,00 wieder zurückkämpfen. Besonderes Augenmerk sollte jedoch der wellentechnischen Ausdehnung der Aktie geschenkt werden, hier liegt nun eine fünfteilige Impulswelle vor und sendet bullische Signale für die nächsten Monate aus. Insbesondere durch ein Investment in ein Zertifikat mit gleichbleibenden Hebel können Investoren auf Sicht der nächsten Monate hiervon überdurchschnittlich profitieren.

Noch ist Platz nach oben

Unter technischen Gesichtspunkten sind weitere Zugewinne in den Bereich um 104,36 Euro und darüber an 111,12 Euro innerhalb der aktuell laufenden Rallye noch möglich. Von dort dann dürfte jedoch eine dreiwellige Konsolidierung zwingend einkalkuliert werden. Anschließend könnten dann wieder die Jahreshochs aus Anfang 2020 in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Um nicht von einem abnehmenden Hebel bei steigenden Notierungen benachteiligt zu werden, kann als Investmentvehikel hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Airbus WKN VP8H3T mit einem konstanten Hebel von 4,0 zum Einsatz kommen. Sollte das Papier von Airbus jedoch unter 95,00 Euro einknicken, bliebe ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 89,81 Euro nicht aus. Darunter müsste die Mehrfachunterstützung um 83,50 Euro als weiterer Support erhalten.