Dynamik für die digitale Transformation / Zweite Frankfurt Digital Finance Konferenz etabliert sich als Treffpunkt für die digitale Finanzindustrie in Europa

Die zweite Frankfurt Digital Finance Konferenz am 3. Februar

2021 brachte Schwung in die digitale Transformation. Bundesbankvorstandsmitglied

Professor Joachim Wuermeling in seiner Keynote Rede: "Frankfurt Digital Finance

ist sehr relevant für Frankfurt als führender Finanzplatz Europas. Die Deutsche

Bundesbank hat die Stabilität des gesamten Finanzsektors im Blick und

Digitalisierung ist einer der wichtigsten Trends. Wir als Aufsichtsbehörde

möchten allen Finanzakteuren ermöglichen, die Vorteile neuer Technologien zu

nutzen."



60 hochkarätige Redner und gut 1.000 Gäste aus europäischen Digital Finance

Zentren, sowie aus Israel und dem Silicon Valley tauschten sich für dieses Ziel

auf der diesmal virtuellen Frankfurter Plattform aus. Mit den beiden

Leitgedanken - Level-Playing-Field und Kundenorientierung - verbindet Frankfurt

Digital Finance die großen Themen der digitalen Transformation.







"Der Wettbewerb mit den Großbanken macht Fintechs das Leben nicht leicht", so

Dr. Ami Appelbaum, Vorsitzender der staatlichen Innovationsbehörde Israels.

"Dabei fördern Fintechs Innovationen, denn sie bieten die Dienste an, die der

Kunde wünscht." 'Customer Craziness' nennt Penta-Gründerin Jessica Holzbach die

Leidenschaft der Fintechs für ihre Kunden - ihr Rezept für den Erfolg von

Produkt und Unternehmen.



Was man von FinTechs als Bank lernen kann? Eine gewisse "Besessenheit" vom Thema

Kundenerlebnis, meint Jürgen von der Lehr, Strategiechef der ING Deutschland.



"Kundenfokus ist dann erreicht, wenn man nicht mehr extra darüber sprechen

muss", ergänzt Dr. Markus Pertlweiser, CEO von Penta.



Die Gaming Industrie lebt das schon. Dennis Gehlen, Gründer und CEO von TakeTV

(Krefeld) sieht eine große Chance für mehr Integration von Gaming in den

Finanzsektor: bei der Gewinnung jüngerer Kundengruppen aber auch im Bereich der

digitalen Finanzangebote.



Dynamische Entwicklung bei digitalen Vermögenswerten, Kryptowährungen und

Blockchain



Professor Philipp Sandner, Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance &

Management stuft die bevorstehende Entwicklung digitaler Vermögenswerte und

Blockchain für 2021 und 2022 als sehr dynamisch ein. "Die Finanzindustrie -

inklusive der Beschäftigten dort - sollten sich unbedingt noch breiter mit dem

Thema beschäftigen", appelliert Sandner. Für Finexity CEO Paul Huelsmann ist

2021 das bisher wichtigste Jahr für den gesamten Digital Assets Markt: "Digitale

Vermögenswerte bringen Privatanlegern wesentliche Diversifikationsmöglichkeiten

und schaffen Portfoliostrukturen mit institutioneller Qualität", so der Seite 2 ► Seite 1 von 2



