Strangeworks startet Ökosystem zur Förderung des Quantencomputings in Deutschland

Munich (ots/PRNewswire) - Das Quanten-Ökosystem und die europäische Expansion

bieten einen Zugang, um das Quantencomputing in Deutschland voranzutreiben



Die Strangeworks Deutschland GmbH, ein Softwareunternehmen, das den Zugang zu

Quantencomputing-Ressourcen ermöglicht, gab heute die Erweiterung seiner

Unternehmenspräsenz mit einem Büro in München bekannt. Als Teil ihrer Mission,

den Zugang zum Quantencomputing zu humanisieren, bietet Strangeworks

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Forscherinnen und Forschern,

Softwareentwicklerinnern und Softwareentwicklern sowie Unternehmern ein

komplettes Quanten-Ökosystem. Strangeworks bietet Anwenderinnen und Anwendern

Zugang zu Hardware, Software, Bildungsressourcen und allen wesentlichen Tools,

die für eine florierende Quantencomputing-Industrie in Deutschland benötigt

werden.







Deutschland stark in die Förderung von Start-ups im Bereich Quantencomputing.

Die Regierung hat angekündigt, dass die bereitgestellten Bundesmittel sowohl die

von China als auch die der USA übertreffen werden, um das Zentrum für

Quantencomputing in Europa zu werden. Strangeworks fühlt sich geehrt, diese

Pläne zu unterstützen.



"PlanQK teilt die Vision von Strangeworks, das Quantencomputing zu humanisieren,

indem es für alle verfügbarer und zugänglicher gemacht wird." - Prof. Dr. Dr.

h.c. Frank Leymann, wissenschaftlicher Direktor bei PlanQK und Institutsleiter

des Instituts für Architektur von Anwendungssystemen an der Universität

Stuttgart.



"Am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) fungieren wir als Teil des nationalen Rückgrats

für die Spitzenforschung und -entdeckung, die durch modernste IT-Technologie

möglich ist. Während unser Quantencomputing-Ökosystem in Bayern weiter wächst,

arbeiten wir eng mit Expertinnen und Experten auf lokaler und internationaler

Ebene zusammen, um innovative Ressourcen und Dienste für unsere

Nutzergemeinschaft bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, die Angebote von

Strangeworks EQ zu kennenzulernen und zu sehen, wie die Arbeit mit dieser

Plattform die Quantenwissenschaft in Bayern voranbringen kann." - Laura Schulz,

Leiterin der strategischen Entwicklung und Partnerschaften am

Leibniz-Rechenzentrum.



Strangeworks besteht aus einem Team aus Seriengründern, Entwicklern von

Unternehmenssoftware und einem Wissenschaftler eines Max-Planck-Instituts, das

sich zum Ziel gesetzt hat, Quantencomputing zu humanisieren und für jedermann

zugänglich zu machen. Strangeworks beseitigt die Barrieren für den Einstieg in

das Quantencomputing, indem es Forschungsinstituten, Universitäten sowie

Unternehmen gleichermaßen Zugang bietet.



