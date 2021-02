Control Risks zum RelativityOne Gold Partner ernannt / Erweiterung der RelativityOne-Präsenz auf Deutschland und Brasilien (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Control Risks, eine der weltweit führenden,

spezialisierten Risikoberatungen, gibt heute bekannt: Wir sind aufgrund unseres

erstklassigen Kundenservices in RelativityOne

(https://www.relativity.com/ediscovery-software/relativityone/) zum

RelativityOne-Gold Partner ernannt worden. Wir erweitern zudem unsere

RelativityOne-Präsenz auf Deutschland und Brasilien und verstärken damit die

globale Integration und Reichweite.



Control Risks nutzt Relativity zur Lösung komplexer Sachverhalte im Dienste

unserer Kunden. Wir unterstützen regulatorisch getriebene Untersuchungen,

interne Ermittlungen, Konfliktthemen und Rechtsstreitigkeiten sowie

Data-Analytics-getriebenen Projekte für Kunden, die den Reifegrad ihrer

Complianceorganisation überprüfen und verbessern möchten. Die Skalierbarkeit und

Flexibilität von RelativityOne ermöglicht es Control Risks, Fälle beliebiger

Größe effizient zu unterstützen und bietet ein einheitlicheres Erlebnis für

unsere Kunden und ihre Fälle auf der ganzen Welt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Obwohl unser Unternehmen bereits lange Forensics - und eDiscovery -Projekte inDeutschland und Brasilien durchführt, werden wir mit RelativityOne unsere Kundennoch besser bei Sachverhalten aus der Cloud bedienen. Diese Erweiterunguntermauert unsere Strategie, die komplexen regulatorischen und prozessualenAnforderungen unseres globalen Kundenkreises bestmöglich zu unterstützen. UnsereKunden sehen sich zunehmend Herausforderungen gegenüber, Daten aus ihremUnternehmen zu sichern, Untersuchungen signifikant skalieren und Data Analyticseinsetzen zu können, um relevante Inhalte effizient und sicher zuidentifizieren.Control Risks ist bereits seit vielen Jahren ein strategischer Partner fürRelativity. Das Unternehmen hat sich aktiv am Advance Access Program fürRelativitys Aero UI(https://www.relativity.com/blog/aero-ui-is-coming-heres-what-to-expect/)beteiligt, arbeitete mit ausgesuchten Kunden an der neuen Oberfläche undunterstützte Relativity mit Feedback vor der Einführung von Aero UI im September2020. Control Risks stellte als Silver Partner häufig Referenten undKeynote-Speaker für Relativity Fest -Konferenzen, den Relativity Blog, undförderte die Initiative Stellar Women in eDiscovery . Control Risks verfügt über40 Relativity-Zertifizierungen und ist Mitglied im neuenService-Partner-Programm von Relativity, das Lösungen und Dienstleistungen fürKunden anbietet, die RelativityOne direkt über Relativity beziehen."Wir freuen uns sehr, von Relativity als Gold Partner ausgezeichnet worden zu