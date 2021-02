+++ MUSTERDEPOTS +++ Markus Stillger knackt die 20%-Rendite-Marke – Depotwerte vom 22.02.2021

Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

In der aktuellen Anleihen Finder-Musterdepotspielrunde wechselt erneut die Führung. Markus Stillger holt sich die Führung von Manuela Tränkel zurück und springt mit seinem Depot als erster Spielteilnehmer über die 20%-Rendite-Marke – und das zum dreijährigen Jubiläum der Spielrunde. Das Musterdepotspiel in der gegenwärtigen Konstellation startete am 01. März 2018. Im Vormonat lag die Rendite von Markus Stillger noch bei 15,35%. Die in seinem Portfolio befindliche paragon-Anleihe 2018/22 (A2GSB8) trägt am stärksten zum aktuellen Kurssprung bei.

Manuela Tränkel muss in ihrem Depot hingegen einen herben Rückschlag einstecken – nach 17,67% im Januar liegt sie nun bei einer Rendite von 12,45% im Februar und belegt Rang 2. Größten Anteil an den Einbußen hat die Anleihe 2015/25 der SeniVita Social Estate AG (A13SHL), die mittlerweile einen Insolvenzantrag stellen musste. Die Rendite von Hans-Jürgen Friedrich steigt im Vergleich zum Vormonat leicht von 7,58% auf 8,33%, obwohl auch er die Anleihe der nunmehr im Insolvenzverfahren befindlichen SeniVita Social Eatate AG in seinem Portfolio hält. Der Abstand zu Platz 2 schrumpft aber beträchtlich.