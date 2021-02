Nürnberg (ots) - Eine gemeinsame Analyse des ifo Institutes und immowelt

anlässlich des einjährigen Bestehens des Berliner Mietendeckels zeigt:



- Angebotsmieten von Wohnungen, die vom Mietendeckel erfasst werden, gehen seit

der Ankündigung des Gesetzes um 4 Prozent zurück

- Nicht regulierte Mieten von Neubauten (Baujahr ab 2014) steigen hingegen um 17

Prozent

- Anzahl an Mietangeboten der vom Mietendeckel betroffenen Immobilien sinkt,

Kaufangebote steigen

- 80 Prozent der regulierten Angebotsmieten liegen nach wie vor oberhalb der

zulässigen Höchstmieten

- Auswirkungen auf Immobilienkauf: unterschiedliche Entwicklung von Bestand- und

Neubauwohnungen





Vor einem Jahr ist in Berlin der Mietendeckel in Kraft getreten. DieAuswirkungen sind deutlich zu spüren: Vom 1. Quartal 2019, also vor Ankündigungdes Gesetzes, bis Mitte Februar dieses Jahres sind die Angebotsmieten für vomMietendeckel betroffene Wohnungen durchschnittlich um 4 Prozent gesunken. Dienicht regulierten Mieten (Neubauten ab 2014) sind dagegen im gleichen Zeitraumum 17 Prozent angestiegen. Das zeigt eine gemeinsame Analyse des ifo Institutsund immowelt. Die stark unterschiedlichen Entwicklungen zwischen regulierten undnicht regulierten Wohnungen führt zunehmend zu einer Zweiteilung des BerlinerImmobilienmarktes. Zudem sinkt durch die preisliche Regulierung der Anreiz, indie Aufwertung von Bestandsimmobilien zu investieren.Im Vergleich mit den 13 anderen deutschen Großstädten über 500.000 Einwohnerverdeutlicht sich der Einfluss des Mietendeckels: In den nächstgrößeren Städtensteigen die Mieten im regulierten Segment deutlich stärker als in Berlin. Einkomplett gegensätzliches Bild zeigt sich im unregulierten Markt: Hier haben sichdie Mieten in Berlin stärker erhöht als die der anderen Großstädte.Weniger Mietangebote, mehr KaufangeboteEine weitere Folge des Mietendeckels ist die sinkende Zahl von Mietanzeigenregulierter Bestandswohnungen. Bereits seit der Ankündigung des Mietendeckels imJuni 2019 ist die Anzahl der Mietangebote rückläufig. Dass es sich um keinendeutschlandweiten Trend handelt, zeigt auch hier der Vergleich mit den anderenGroßstädten, wo die Angebotszahl in den vergangenen 1,5 Jahren anstieg. Einanderes Bild zeigt sich bei den Kaufanzeigen im regulierten Segment: Diese habenin Berlin besonders im Laufe des vergangenen Jahres einen großen Sprung nachoben gemacht."Unsere Analyse zeigt deutlich die Schwächen des Mietendeckels auf: Anstatt fürneuen Wohnraum zu sorgen, werden Wohnungen dem Mietmarkt entzogen. Für vieleEigentümer ist die Vermietung nicht mehr rentabel, da sie auf einkalkulierteMieteinnahmen verzichten müssen. Durch das schrumpfende Angebot wird die