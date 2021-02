LKQ Europe en tête des prévisions du taux de marge EBITDA pour le second semestre 2020 (FOTO)

Zoug, Suisse (ots) - Un fort second semestre sur le segment européen avec une

marge EBITDA de 8,9 %, supérieure à la fourchette de 8,0 % à 8,5 % présentée

lors de la " journée des investisseurs LKQ " en septembre 2020.



Le 18 février 2021, LKQ Corporation (Nasdaq : LKQ) a publié ses résultats du

quatrième trimestre et de l'année 2020, qui reflètent une amélioration continue

de la productivité opérationnelle et du bilan ainsi qu'une nouvelle réduction de

la dette, malgré le fléchissement des recettes sur de nombreux marchés en raison

des restrictions de mobilité imposées par la Covid-19.





Dominick Zarcone, président et directeur général : " Nous avons une fois de plusobtenu de bons résultats trimestriels, le quatrième trimestre 2020 étant ledeuxième meilleur résultat trimestriel, et le meilleur résultat du quatrièmetrimestre, dans l'histoire de la société. En outre, nous avons atteint notreplus haut niveau de flux de trésorerie disponible annuel, soit 1,3 milliard dedollars. Notre segment européen a réalisé un fort second semestre avec une margeEBITDA de 8,9 %, supérieure à la fourchette de 8,0 % à 8,5 % présentée lors denotre " Journée des investisseurs " qui s'est tenue en septembre 2020. Pourl'année à venir, je suis convaincu que la solidité de nos opérations, de notrebilan et de notre flux de trésorerie disponible placent LKQ en bonne positionpour une croissance solide et la création de valeur pour nos parties prenantes.Les recettes pour le quatrième trimestre 2020 se sont élevées à 2,95 milliardsde dollars, soit une baisse de 1,9 % par rapport aux 3,01 milliards de dollarsdu quatrième trimestre 2019. Les recettes pour l'ensemble de l'année 2020 sesont élevées à 11,6 milliards de dollars, soit une baisse de 7,0 % par rapportaux 12,5 milliards de dollars pour la même période en 2019.LKQ Europe, qui fait partie du groupe LKQ Corporation, a bien géré les effets dela Covid-19 depuis le début de la pandémie, en mettant l'accent sur une chaîned'approvisionnement stable et une gestion stricte des coûts dès le début de lacrise, et aussi grâce à ses progrès continus dans la mise en oeuvre du programme1 LKQ Europe." Notre principal objectif durant la pandémie a été de garantir la santé et lasécurité de nos 26 000 employés européens. Dès les premiers jours de lapandémie, nous étions prêts à protéger notre entreprise, nos employés et nosclients. Compte tenu de l'impact de la Covid-19 sur nos activités, nous avonsrapidement mis en oeuvre des mesures cohérentes de réduction des coûts et avonspu nous attaquer à presque toutes les structures de coûts. Nos équipes ontcontinué à se concentrer pleinement sur nos clients afin de les soutenir pendantcette période difficile. Pour l'avenir, nous prévoyons une reprise à partir dudeuxième trimestre 2021 en Europe, en fonction des progrès de lavaccination.2021 sera une année importante pour notre intégration européenne ",déclare Arnd Franz, PDG de LKQ Europe.Les recettes LKQ Europe pour le quatrième trimestre 2020 se sont élevées à 1,43milliard de dollars, soit une augmentation de 0,6 % par rapport au 1,42 milliardde dollars du quatrième trimestre 2019. Les recettes pour l'ensemble de l'année2020 se sont élevées à 5,49 milliards de dollars, soit une baisse de 5,9 % parrapport aux 5,83 milliards de dollars pour la même période en 2019. Lesobjectifs de marge EBITDA du segment pour l'Europe, fournis lors de la " journéedes investisseurs " du 10 septembre 2020, restent inchangés.À propos de LKQ EuropeLKQ Europe GmbH, dont le siège se trouve à Zoug, en Suisse, fait partie dugroupe LKQ Corporation. La société est le principal distributeur de pièces derechange pour automobiles, véhicules utilitaires et industriels en Europe. Elleemploie actuellement environ 26 000 personnes dans plus de 20 pays européens,avec un réseau de 1 000 filiales et plus de 5,49 milliards de dollars derecettes en 2020. L'organisation fournit environ 100 000 ateliers indépendantsdans plus de 20 pays.Le groupe est représenté par Euro Car Parts, Fource, RHIAG Group, Elit, AutoKelly, STAHLGRUBER Group, ainsi que par le spécialiste du recyclage, Atracco.LKQ détient également une participation minoritaire dans Mekonomen.De plus amples informations, la conférence téléphonique sur les résultats duquatrième trimestre et de 2020, ainsi que la présentation visuelle quil'accompagne, sont disponibles sur le site http://www.lkqcorp.com dans lasection Investor Relations.Contact:Investor Relations ContactJoseph P. BoutrossVice President, Investor RelationsLKQ Corporation500 West MadisonSuite 2800Chicago, IL 60661T +1 312 621-2793E mailto:jpboutross@lkqcorp.comMedia Contact EuropeDr. Christiane LesmeisterDirector of CommunicationsLKQ Europe GmbHZählerweg 106300 ZugT +41 41 884 84 41M +41 79 728 65 84E mailto:christiane.lesmeister@lkqeurope.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150181/4845599OTS: LKQ Europe