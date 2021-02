LKQ Europe supera le previsioni di EBITDA margin per la seconda metà del 2020 (FOTO)

Zugo, Svizzera (ots) - Ottimo secondo semestre per la business unit europea, con

un EBITDA margin dell'8,9%, al di sopra dell'intervallo 8,0% - 8,5% presentato

all'Investor Day di LKQ nel settembre 2020.



LKQ Corporation (Nasdaq: LKQ) ha comunicato il 18 febbraio 2021 i risultati del

quarto trimestre e dell'anno 2020, che riflettono un continuo miglioramento dei

risultati operativi e di bilancio e un'ulteriore riduzione del debito. Questo

nonostante la tendenza alla diminuzione dei ricavi in numerosi mercati a causa

delle restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia Covid-19.





Dominick Zarcone, Presidente e CEO ha dichiarato: "Abbiamo nuovamente ottenutoottimi risultati trimestrali, con il quarto trimestre del 2020 che è risultatoil secondo miglior trimestre nella storia dell'azienda, nonché il quartotrimestre migliore di sempre. La nostra business unit europea ha chiuso in fortecrescita il secondo semestre, con un EBITDA margin dell'8,9%, al di sopradell'intervallo compreso tra 8,0% e 8,5% presentato al nostro Investor Day disettembre 2020. Guardando al prossimo anno, sono fiducioso che la forza dellenostre attività, del nostro bilancio e del flusso di cassa contribuiranno aposizionare LKQ in direzione di una crescita solida e di una creazione di valoreper i nostri stakeholder."I ricavi del quarto trimestre del 2020 sono stati pari a 2,95 miliardi didollari, in diminuzione dell'1,9% rispetto ai 3,01 miliardi di dollari delquarto trimestre del 2019. I ricavi per l'intero 2020 sono stati pari a 11,6miliardi di dollari, con una diminuzione del 7,0% rispetto ai 12,5 miliardi didollari registrati per lo stesso periodo nel 2019.LKQ Europe, filiale del gruppo LKQ Corporation, sin dall'inizio ha gestito benegli impatti della pandemia Covid-19 grazie alla forte attenzione posta sullastabilizzazione della catena di fornitura, su una rigorosa gestione dei costi eanche in virtù dei progressi continui nell'attuazione del programma 1 LKQEurope."Il nostro obiettivo principale durante la pandemia è stato preservare la salutee la sicurezza dei nostri circa 26.000 dipendenti in Europa. Ci siamo preparatisin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria a proteggere la nostra attività, idipendenti e i clienti. Sulla base dell'impatto della pandemia Covid-19, abbiamoimplementato rapidamente misure adeguate per ridurre le spese, riuscendo adagire su quasi tutte le strutture dei costi. I nostri team hanno continuato asupportare i clienti durante un periodo così difficile. Guardando al futuro, ciattendiamo una ripresa in Europa a partire dal secondo trimestre del 2021, aseconda dei progressi delle campagne di vaccinazione.Il 2021 sarà anche un annoimportante per la nostra integrazione europea" ha affermato Arnd Franz, CEO diLKQ Europe.I ricavi di LKQ Europe per il quarto trimestre del 2020 sono stati pari a 1,43miliardi di dollari, in aumento dello 0,6% rispetto a 1,42 miliardi di dollariregistrati nel quarto trimestre del 2019. I ricavi per l'intero 2020 sono statipari a 5,49 miliardi di dollari, con una diminuzione del 5,9% rispetto ai 5,83miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019. Gli obiettivi di EBITDAmargin per l'Europa presentati all'Investor Day del 10 settembre 2020 rimangonoinvariati.Informazioni su LKQ EuropeLKQ Europe GmbH con sede a Zugo, Svizzera, è una filiale di LKQ Corporation e ilprincipale distributore Aftermarket di componenti per automobili, veicolicommerciali e industriali in Europa. Attualmente impiega circa 26.000 persone inoltre 20 Paesi europei con una rete di 1.000 filiali e un fatturato di 5,49miliardi di dollari nel 2020. Serve circa 100.000 officine indipendenti in oltre20 Paesi.Il gruppo comprende Euro Car Parts, Fource, RHIAG Group, Elit, Auto Kelly eSTAHLGRUBER Group, nonché Atracco, specialista in prodotti rigenerati. LKQdetiene anche una partecipazione di minoranza in Mekonomen Group.Per ulteriori informazioni, il webcast audio della relazione sugli utili delquarto trimestre e del 2020 e la presentazione di accompagnamento sonodisponibili all'indirizzo http://www.lkqcorp.com nella sezione InvestorRelations.Contatto:Contatto Investor RelationsJoseph P. BoutrossVice President, Investor RelationsLKQ Corporation500 West MadisonSuite 2800Chicago, IL 60661T +1 312 621-2793E mailto:jpboutross@lkqcorp.comContatto Media EuropaDr. Christiane LesmeisterDirector of CommunicationsLKQ Europe GmbHZählerweg 106300 ZugT +41 41 884 84 41M +41 79 728 65 84E mailto:christiane.lesmeister@lkqeurope.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/150181/4845600OTS: LKQ Europe