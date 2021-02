Overath (ots) - Doppelter Grund zum Feiern - Die Overather Innovations- und

Softwareschmiede gicom GmbH firmiert jetzt unter gicom AG. Mit diesem Schritt

sollen Mitarbeiter*innen am Unternehmen beteiligt werden, um eine langfristige

Bindung für alle Seiten zu ermöglichen. Der auf Softwarelösungen für den Handel

und Konsumgüterindustrie spezialisierte nordrhein-westfälische Mittelständer

freut sich, nach 2018 erneut vom Innovationswettbewerb "TOP 100" ausgezeichnet

worden zu sein.



Firmierung zur AG: Mitarbeiterbindung stärken und Innovationen vorantreiben





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Innovationskraft, Teamgeist und internationale Möglichkeiten - die gicom AGbietet ihren Mitarbeiter*innen sowie potenziellen Arbeitnehmer*innen vieleMöglichkeiten, um mit dem Unternehmen zu wachsen. Neben der Förderung vonFachkräften engagiert sich der 1997 gegründete Mittelständler auch für denNachwuchs. So arbeitet die gicom AG eng mit der Fachhochschule der Wirtschaft(FHDW) in Bergisch Gladbach und der Europäischen Fachhochschule (EUFH) in Brühlzusammen: Jedes Jahr führen dual Studierende der FHDW und der EUFH denpraktischen Teil ihres Studiums bei der gicom AG durch. Mit demRheinisch-Bergischen Kreis wurde eine Aus- und Weiterbildungsinitiativegegründet.Zur Stärkung der Mitarbeiterbindung hat das IT-Unternehmen den für sichnächstlogischen Schritt unternommen: Die Firmierung zur Aktiengesellschaft.Unterstützung erhalten die beiden gicom-Vorstände zukünftig vom neu gegründetenAufsichtsrat, der sich aus den Herren Ulf Reichardt, ehemaligerHauptgeschäftsführer der IHK Köln, Norbert Nelles, ehemaliges Vorstandsmitgliedder damaligen KarstadtQuelle AG und Florian Reuter zusammensetzt. Vorstand undAufsichtsrat haben viel vor: "Junge Menschen für unsere Branche, unser Produktund die Firma zu begeistern, ist uns wichtig. 37 Prozent unserer Belegschaftsind Studierende, die wir von Hochschulen wie der FHDW und der EUFH gewinnen.Wir fördern Fachkräfte - unabhängig vom Erfahrungsschatz oder der Altersstufe -aus Überzeugung. Für uns eine Herzensangelegenheit. Dies sind Aspekte, die gicomso erfolgreich machen. Mit der Entscheidung, ab jetzt unter gicom AG zufirmieren, wollen wir die Beziehungen zu unseren Mitarbeiter*innen stärken.Gleichzeitig sollen sie die Möglichkeit erhalten, sich an der Gestaltung desUnternehmens zu beteiligen," so Firmenchef Hans-Jakob Reuter.Weitere Internationalisierung in den Startlöchern: Neue Erfolge u.a. inSüdafrikaDie gicom AG bietet SAP-basierte Software für einen gesamtheitlichenVereinbarungs- und Verhandlungsprozess an - von der Konditionspflege über dieUnterstützung während der Verhandlung bis zur automatisierten