Berlin (ots) -



- EU-Kommission muss über Wettbewerbsvorteile für LNG-Terminal entscheiden, über

das Fracking-Gas importiert werden soll

- Rechtsgutachten im Auftrag der DUH widerlegt Rechtmäßigkeit von

Wettbewerbsvorteilen

- Umweltauswirkungen und sinkender Gasbedarf in der Prüfung bisher unbeachtet;

Positiver Vorentscheid der Bundesnetzagentur beruht auf Gefälligkeitsgutachten

für die German LNG GmbH



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die EU-Kommission auf, dem geplanten

LNG-Terminal in Brunsbüttel keine Wettbewerbsvorteile zu gewähren. Die

Kommission muss bis zum 30. März 2021 final über einen entsprechenden Antrag der

German LNG GmbH entscheiden, den die Bundesnetzagentur vorab bereits positiv

beschieden hatte. In einem heute veröffentlichten Rechtsgutachten belegt die

DUH, dass eine Befreiung von Wettbewerbsregeln rechtswidrig wäre: Die

Bundesnetzagentur hat in ihrer Prüfung die Umweltverträglichkeit vollständig

ausgeklammert. Mangels entsprechender Gasnachfrage, wovon die Bundesregierung

selbst ausgeht, würde das geplante Terminal zudem nicht zu einer Verbesserung

der Versorgungssicherheit beitragen. Umweltverträglichkeit und Verbesserung der

Versorgungssicherheit sind laut Energiewirtschaftsgesetz jedoch zwingende

Voraussetzungen, um einer neuen Infrastruktur Wettbewerbsvorteile einzuräumen.







Brunsbüttel würde sich offensichtlich nur mit Subventionen und Ausnahmen bei der

Regulierung rechnen. Durch die Gewährung von Wettbewerbsvorteilen versuchen

Politik und Behörden das Projekt voran zu treiben - trotz der enormen

Klimaschädlichkeit von Flüssigerdgas und einer mangelnden Nachfrage im Markt. In

ihren eigenen Prognosen geht die Bundesregierung von einem Rückgang der

Gasnachfrage aus, die bestehenden LNG-Terminals in der EU sind zu weniger als 50

Prozent ausgelastet: Es ist offensichtlich, dass ein neues LNG-Terminal keinen

Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet. Wir fordern die EU-Kommission deshalb

auf, die Fehlentscheidung der Bundesnetzagentur zu revidieren und keine

Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen."



Bereits im November 2020 hatte die Bundesnetzagentur den Antrag der German LNG

GmbH positiv beschieden und zur Prüfung an die EU-Kommission übermittelt. Auf

Druck der DUH wurde der Vorentscheid veröffentlicht und konnte deshalb nun auch

rechtlich überprüft werden. Rechtsgrundlage für die Befreiung von

Wettbewerbsregeln ist §28a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).



Rechtsanwalt Jörg Himmelreich, Autor des von der DUH in Auftrag gegebenen

Gutachtens: "Aus dem Gesetzeszweck des Energiewirtschaftsgesetzes geht glasklar Seite 2 ► Seite 1 von 2



DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner: "Das geplante LNG-Terminal inBrunsbüttel würde sich offensichtlich nur mit Subventionen und Ausnahmen bei derRegulierung rechnen. Durch die Gewährung von Wettbewerbsvorteilen versuchenPolitik und Behörden das Projekt voran zu treiben - trotz der enormenKlimaschädlichkeit von Flüssigerdgas und einer mangelnden Nachfrage im Markt. Inihren eigenen Prognosen geht die Bundesregierung von einem Rückgang derGasnachfrage aus, die bestehenden LNG-Terminals in der EU sind zu weniger als 50Prozent ausgelastet: Es ist offensichtlich, dass ein neues LNG-Terminal keinenBeitrag zur Versorgungssicherheit leistet. Wir fordern die EU-Kommission deshalbauf, die Fehlentscheidung der Bundesnetzagentur zu revidieren und keineWettbewerbsvorteile zu ermöglichen."Bereits im November 2020 hatte die Bundesnetzagentur den Antrag der German LNGGmbH positiv beschieden und zur Prüfung an die EU-Kommission übermittelt. AufDruck der DUH wurde der Vorentscheid veröffentlicht und konnte deshalb nun auchrechtlich überprüft werden. Rechtsgrundlage für die Befreiung vonWettbewerbsregeln ist §28a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).Rechtsanwalt Jörg Himmelreich, Autor des von der DUH in Auftrag gegebenenGutachtens: "Aus dem Gesetzeszweck des Energiewirtschaftsgesetzes geht glasklar