Studie: Unterschätzte Kraft - Kleinstunternehmer in Deutschland / Geschäftsklima, Digitalisierung und Corona

Hamburg (ots) -



- 80% aller Betriebe in Deutschland sind Kleinstunternehmen - 5,7 Millionen Beschäftigte machen Kleinstunternehmen zu tragender wirtschaftlicher Säule

- Volkswagen, Daimler und Lufthansa stellen zusammen weniger als 10% der in Kleinstunternehmen tätigen Personen

- Jimdo Geschäftsklimaindex negativer (96,5) als Ifo Index (98,4) - Aber: Selbstständige sind deutlich positiver in Hinblick auf Geschäftserwartungen



Mit fast 500 Milliarden Euro Umsatz jährlich steuern Kleinstunternehmen einen bedeutenden Anteil zur Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft bei. Zudem ist nahezu jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland (18%) in einem Kleinstunternehmen angestellt oder als Kleinstunternehmer*in selbstständig tätig. Jimdo hat es sich daher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Forschungsinstitut Statista zur Aufgabe gemacht, mit dem "Jahreskompass Kleinstunternehmen 2020/21" und dem "Jimdo Geschäftsklimaindex" den wirtschaftlichen Zustand von Kleinstunternehmen darzustellen und mit einem vergleichbaren Indikator zum Ifo Index öffentliche Aufmerksamkeit auf Selbstständige zu lenken.



Als Grundlage für den Jahreskompass wurden 900 Kleinstunternehmer*innen und in Kleinstunternehmen Beschäftigte im November 2020 über ein Online Access Panel zu ihrer beruflichen Tätigkeit, zur wirtschaftlichen Lage ihres Unternehmens, zu ihrer Einstellung zur Digitalisierung und zur Entwicklung ihres Unternehmens während der Corona-Pandemie befragt.



Der Jimdo Geschäftsklimaindex



Für den Jimdo Geschäftsklimaindex bewerten die Befragten die gegenwärtige Geschäftslage sowie ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Ifo Index zum Basiszeitpunkt November 2020 nachgebildet. Das Geschäftsklima ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden Salden. Der Vergleich der beiden Werte zeigt deutlich: Der Jimdo Geschäftsklimaindex ist insgesamt etwas negativer (96,5) als der nachgebildete Ifo Index (98,4). Dies begründet sich vor allem darin, dass die Kleinstunternehmer*innen ihre gegenwärtige Geschäftslage deutlich negativer (-5,8) bewerten als die Befragten des Ifo Instituts (5,1). Kleinere Unternehmen werden von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen offenbar härter getroffen. Vor allem Solo-Selbstständige (-14,9) bewerten die aktuelle Lage besonders negativ.