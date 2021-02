Solarstrom für Mobilfunknetz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Deutsche Telekom und Ericsson kooperieren bei autonomer Energieversorgung vonMobilfunkstandorten- Nutzung erneuerbarer Energien zur Reduzierung von CO2-Emissionen undEnergiekostenIn Dittenheim, rund 120 Kilometer nördlich von München, leisten die DeutscheTelekom und Ericsson Pionierarbeit bei der Nutzung von Solarenergie fürMobilfunkstandorte. Die Verwendung erneuerbarer Energien steigt in Deutschlandkontinuierlich an. Solarmodule wurden hier aber bislang noch nicht für dieStromversorgung kommerzieller Mobilfunkstandorte eingesetzt. Mit der gemeinsamenInitiative wollen die beiden Unternehmen zeigen, dass eine unabhängigeEnergieversorgung von Mobilfunkstandorten mit Solarstrom in Deutschland möglichist.

Im Rahmen des Projekts wurden an einem Mobilfunkstandort der Telekom inDittenheim Solarmodule mit einer Gesamtfläche von rund zwölf Quadratmeterninstalliert. Das Ericsson Power System sorgt für das Maximum Power PointTracking (MPP) und die notwendige Spannungswandlung. Die Solarlösung ist in dasgleiche Managementsystem integriert, das auch das Radio Access Network (RAN)steuert.Die Erprobungen im zweiten Halbjahr 2020 zeigten, dass in Spitzenzeiten mehr alszwei Drittel des gesamten Strombedarfs am Standort mit der gewonnenenSolarenergie gedeckt werden konnten. Dank der energieeffizienten Funkausrüstungwurden abhängig von der Sonneneinstrahlung und Anlagenkonfiguration auch größereAnteile bis hin zur völlig autarken Stromversorgung beobachtet.Das Projekt belegt das Potenzial der Solarenergie als alternative Stromquellefür Mobilfunkstandorte und eröffnet Möglichkeiten für andere erneuerbareEnergiequellen.Leif Heitzer, Senior Vice President Technology Guidance & Economics bei derDeutschen Telekom, sagt: "Die autonome Stromversorgung von Mobilfunkstandortenreduziert nicht nur unsere CO2-Emissionen, sondern soll auch helfen, denNetzausbau an Standorten zu ermöglichen, an denen die Erschließungskosten bishernicht wirtschaftlich waren."Heather Johnson, Vice President für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortungbei Ericsson, sagt: "Ericsson ist eine treibende Kraft für den globalenKlimaschutz und dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie neusteNetztechnologie für nachhaltige Mobilfunknetze eingesetzt werden kann. Wirbegrüßen diese Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und setzen uns weiterhindafür ein, unsere Kunden dabei zu unterstützen, den Energieverbrauch ihrer Netzeund die damit verbundenen Kohlenstoffemissionen zu managen."Die Initiative soll einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zurVerringerung der Klimafolgen leisten. Seit Anfang 2021 bezieht die Deutsche