REWE Group entwickelt Corporate Website zum Themenhub weiter / Technisch optimierte Nutzerführung - mehr Hintergrundinformationen und Beiträge

"Das Informationsbedürfnis der verschiedenen Stakeholder unseres Unternehmenssteigt ständig. Es ist unser Anspruch, darauf mit größtmöglicher Transparenz undAuthentizität zu reagieren. Deswegen entwickeln wir unsere Webseite gezielt zueinem Themenhub weiter. http://www.rewe-group.com soll neben den klassischenUnternehmensinformationen vor allem zeigen, für welche Werte wir in unseremgenossenschaftlichen Konzern stehen, welche Themen wir bearbeiten und welchePositionen wir haben", sagt Martin Brüning, Leiter der REWE GroupUnternehmenskommunikation.Die Startseite gliedert sich in die fünf Hauptbereiche: Unternehmen,Nachhaltigkeit, Politik, Presse und Medien sowie Karriere. Jeder der Bereicheumfasst cross-medial (Text, Video, Audio) aufbereitete Hintergrundinformationen,redaktionelle Artikel, Reportagen und Interviews mit unternehmensinternen undexternen Experten.UnternehmenDort finden Nutzer die klassischen Informationen und wirtschaftlichen Eckdatenrund um die REWE Group. Neu ist der Bereich Unternehmenskultur. Diese Rubrikgibt einen Einblick in die Unternehmenswerte und spannt den Bogen dabei vonNachhaltigkeitsthemen über Diversity bis hin zur digitalen Verantwortung.NachhaltigkeitDie REWE Group engagiert sich seit mehr als 20 Jahren aktiv für das ThemenfeldNachhaltigkeit. Die Rubrik Nachhaltigkeit bietet anhand gebündelterHandlungsfelder einen umfassenden Überblick über zugrunde liegende Strategiensowie Maßnahmen und Projekte.PolitikAls einer der größten Handels- und Touristikkonzerne in Europa beteiligt sichdie REWE Group an aktuellen politischen Diskussionen und vertritt Positionen zukonkreten Gesetzgebungsvorhaben. Es gehört zum demokratischen Selbstverständnisder REWE Group, dieses Engagement transparent zu machen und so zurMeinungsbildung beizutragen.Um den Transparenz-Gedanken auch online zu leben,veröffentlicht das Unternehmen fortlaufend eine Auswahl der Gespräche, die dasPublic Affairs-Team mit der Politik führt. Darüber hinaus veröffentlicht dieREWE Group dort - analog zum Brüsseler Transparenzregister - Angaben überAufwände in Zusammenhang mit politischer Interessenvertretung.Presse und MedienIm neuen Newsroom können Medienvertreter gezielt nach Stories, Interviews,Pressemitteilungen bis hin zu aktuellem Social Media Content suchen und findendigitale Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, Leitlinien, Positionspapiereund aktuelles Bildmaterial zum DownloadEntwickelt wurde die neue Corporate Website in Zusammenarbeit mit Parasol Islandaus Düsseldorf.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 23europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWECENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die DrogeriemärkteBIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE ToGo und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. DieLekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe imBereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTouristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen,ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.